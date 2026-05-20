Hatay'ı sağanak vurdu! Merkez Antakya ilçesinde 1 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası Hatay'ı sağanak vurdu. Yağış nedeniyle merkez Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Hızlı Özet Göster
- Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evde 1 kişi hayatını kaybetti.
- Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki evde meydana gelen çökmede 3 kişi kurtarıldı.
- Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı ve diğer bazı yollar trafiğe kapatıldı.
- 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde çalışma yürüttü.
- Devlet Su İşleri, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki 1 kişi yaşamını yitirdi.
BİR EV YOLA DOĞRU ÇÖKTÜ
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü.
3 KİŞİ KURTARILDI 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan kentteki Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.