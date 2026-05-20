Sahte diploma davasında e-imza itirafı: Çikolata alır gibi aldım | Örgüt liderinden e-imza savunması: Önüne gelene dağıtmışlar
Ankara’da kamu yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği iddiasıyla açılan davada 286 sanığın yargılanmasına devam edildi. Örgüt lideri olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, savunmasında e-imza şirketi Türktrust’u hedef alarak, “Türktrust’un bu dosyada çok büyük ihmali olduğunu düşünüyorum, önüne gelene e-imza dağıtmışlar” dedi.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 3 iddianamede resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla toplam 286 kişi hakkında dava açıldı.
- Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu dahil 29 tutuklu sanık katıldı.
- Örgüt lideri olduğu değerlendirilen Ziya Kadiroğlu, işlemlerin e-imza ile değil kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığını savunarak Türktrust'un önüne gelene e-imza dağıttığını iddia etti.
- Tutuklu sanıklar Ali Çiçekli, Ayhan Ateş, Gökay Celal Gülen ve Mıhyeddin Yakışır suçlamaları reddederek tahliye taleplerinde bulundu.
- Mahkeme heyeti sanık beyanlarının ardından duruşmayı yarına erteledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3 ayrı iddianamede, toplam 286 kişi hakkında dava açıldı. Sanıklar için "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamaları yöneltildi.
Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirilen dosyanın duruşması, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü. Duruşmaya, aralarında örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
TUTUKLU SANIKLARDAN TAHLİYE TALEBİ
Tutuklu sanık Ali Çiçekli, yaklaşık 20 aydır cezaevinde bulunduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Çiçekli, "Örgüt üyelerinden hiçbirisini tanımıyorum. Olaylar olduğunda da cezaevindeydim. Kaçma şüphem yoktur. Hiç kimseyle bir bağlantım da yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Ben bir suç işlemedim" ifadelerini kullandı.
Tutuklu sanık Ayhan Ateş de üzerine diploma düzenlendiğini ancak bunu kendisinin yaptığına dair delil bulunmadığını savundu. Ateş, "Üzerime diploma yapılmış ama benim yaptığıma dair bir delil yok. Diploma yapmak gibi bir imkanım olsa kendi kızıma yapardım. Oğlum ehliyet sınavından başarısız oldu; böyle bir suçla alakam olsa oğluma da yardımcı olurdum" dedi.
"E-İMZANIN NE OLDUĞUNU BİLMEM"
Tutuklu sanık Gökay Celal Gülen, e-imzalarla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Gülen, "Çıkartılan imzalarla aynı şehirde bile değilim. Olaydan herhangi bir menfaat elde etmediğim açıktır. Bu işin dahilinde olan bir suçlu değilim" diye konuştu.
Tutuklu sanık Mıhyeddin Yakışır ise daha önce birkaç e-imza çıkardığını kabul ettiğini söyledi. Yakışır, "Ziya Kadiroğlu'yla tesadüfen tanıştım ve onun talebi doğrultusunda e-imza çıkardım. Ben e-imzayı alırken herhangi bir marketten çikolata alır gibi kimliğimi uzatıp kolay bir şekilde aldım. E-imzanın ne olduğunu ve ne için kullanıldığını bilmem. İlkokul mezunuyum" ifadelerini kullandı.
KADİROĞLU SUÇU KABUL ETMEDİ
Suç örgütünün kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu da savunmasında, işlemlerin e-imza ile değil kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığını ileri sürdü.
Kadiroğlu, çocukluk arkadaşı olduğunu söylediği Ali Çiçekli ile bir cenazede karşılaştıklarını anlatarak, "Kendisi Atatürk Üniversitesi'nde mezun olamayan kişileri mezun ettiğini söyledi. Deneme amaçlı isim verdim. Yaptığım işlemlerin e-imza ile değil kullanıcı adı ve şifre ile yapıldığını söyledim. Ben bu işlemlerde e-imza kullanmadım. Türktrust'un bu dosyada çok büyük ihmali olduğunu düşünüyorum, önüne gelene e-imza dağıtmışlar" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık beyanlarının ardından duruşmayı erteledi.