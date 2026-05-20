Emre Savran

TUTUKLANDI

Bayar emniyetteki ifadesinde, "Serik Cuma pazarı Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken, karşı taraftan bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi, üstüme doğru yürüdü. Kolumdan tutup, araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim" dedi.

Oğuz Avcı

Bayar, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise Serik'te toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Seyir halindeki bir aracın, önüne geçen başka bir araç tarafından durdurulduğu, ardından öndeki araçtan inen birkaç kişinin durdurdukları araca doğru ilerlediği, kısa süre sonra silahın art arda ateşlenmesi ile oluşan namlu ateşleri görüntüye yansıdı.

Olayın ardından 2 kişinin araca binip, bölgeden ayrıldığı da görüldü.

Tayfun Dastan