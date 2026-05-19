Dilek D. panik olup cesedi yaktığını söyledi ve polis işlemleri devam ediyor.

Dillek D.

"PANİK OLUP, CESEDİ YAKTIM"

Dilek D., ilk ifadesinde, "Emine Dönmez, annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp, yaşamını yitirdi" dedi. Dilek D., sonrasında panik olup, cesedi yaktığını da söyledi. Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam