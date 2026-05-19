İzmir'de şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu | Şüphelinin itirafı kan dondurdu: Panik olup cesedi yaktım
İzmir’in Torbalı ilçesinde şantiye alanında bulunan yanmış kadın cesediyle ilgili soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Fetret Çayı yakınındaki alanda yaşamını yitiren Emine Dönmez’in yanında yakalanan Dilek D., ilk ifadesinde cinayet iddialarını reddederek Dönmez’in otomobilde fenalaşıp öksürmeye başladığını, yardım etmeye çalışırken başını çarpması sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü. Şüpheli, panikleyerek cesedi yaktığını söylerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Torbalı ilçesinde şantiye alanında bulunan yanmış kadın cesediyle ilgili soruşturmada dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı. Fetret Çayı yakınındaki alanda hayatını kaybettiği belirlenen Emine Dönmez'in yanında yakalanan Dilek D., ilk ifadesinde cinayet iddialarını reddederek Dönmez'in otomobilde fenalaştığını, yardım etmeye çalışırken başını çarpıp yaşamını yitirdiğini öne sürdü.
İDDİALARI REDDETTİ
İzmir'in Torbalı ilçesinde ihbar sonrası gidilen şantiye alanında Emine Dönmez'in yanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Dilek D., hakkındaki cinayet iddialarını reddetti.
"PANİK OLUP, CESEDİ YAKTIM"
Dilek D., ilk ifadesinde, "Emine Dönmez, annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp, yaşamını yitirdi" dedi. Dilek D., sonrasında panik olup, cesedi yaktığını da söyledi. Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.