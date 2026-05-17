Sivas Gürün'de feci kaza! Malatya Yeşilyurtspor taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde, maçtan dönen taraftarları taşıyan yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Araçtakilerin, Ankara’da oynanan Çorluspor 1947-Malatya Yeşilyurtspor maçından Malatya'ya dönmek üzere yola çıkan taraftarlar olduğu öğrenildi.

  • Malatya Yeşilyurtspor taraftarlarını taşıyan 44 BR 029 plakalı midibüs, Sivas Gürün'de şarampole devrildi.
  • Kazada 18 kişi yaralandı ve kentteki hastanelere kaldırıldı.
  • Kaza, Ankara'da oynanan 2. Lig'e yükselme final müsabakasından dönüş sırasında saat 03.50'de meydana geldi.
  • Olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
  • Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya-Kayseri karayolunun Sivas Gürün sınırları içerisinde saat 03.50 sıralarında elim bir kaza meydana geldi.

Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig'e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan, 44 BR 029 plakalı yolcu midibüsü, Gürün'e bağlı Güneş köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Sivas'ta taraftarları taşıyan yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı

ÇOK SAYIDA TARAFTAR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

