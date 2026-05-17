Sivas Gürün'de feci kaza! Malatya Yeşilyurtspor taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi
Sivas'ın Gürün ilçesinde, maçtan dönen taraftarları taşıyan yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Araçtakilerin, Ankara’da oynanan Çorluspor 1947-Malatya Yeşilyurtspor maçından Malatya'ya dönmek üzere yola çıkan taraftarlar olduğu öğrenildi.
Malatya-Kayseri karayolunun Sivas Gürün sınırları içerisinde saat 03.50 sıralarında elim bir kaza meydana geldi.
Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig'e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan, 44 BR 029 plakalı yolcu midibüsü, Gürün'e bağlı Güneş köyü yakınlarında şarampole devrildi.
ÇOK SAYIDA TARAFTAR YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ahmet Zeren