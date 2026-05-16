Şanlıurfa'da mezarlıkta dehşet: Plastik kutularda 21 cenin bulundu!
Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda vatandaşlar tarafından fark edilen bir bidonun içerisindeki plastik kutulardan, üzerlerinde hastane ve doktor isimleri yazılı 21 cenin çıktı. Polis, kan donduran olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, beton bir menfez duvarının üzerinde duran sahipsiz bir plastik bidon fark etti.Şanlıurfa'da mezarlıkta kan donduran görüntüler: Bidon içinde 21 cenin!
Durumdan şüphelenen vatandaşlar bidona yaklaştıklarında, içeride çok sayıda küçük plastik kutunun istiflenmiş olduğunu gördü.
KUTULARDAN ÇIKAN ACI MANZARA
Merak ederek bidonu aşağı indiren ve kutuları inceleyen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta dehşete düştü. Plastik kapların içerisinde tam 21 adet cenin olduğunu fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi.
HASTANE VE DOKTOR İSİMLERİ DETAYI
İhbar üzerine mezarlığa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, ceninlerin muhafaza edildiği kutuların üzerinde çeşitli hastane ve doktor isimlerinin yazılı olduğu tespit edildi.
Polis, ceninlerin tıbbi atık olarak prosedüre uygun imha edilmek yerine neden mezarlığa bırakıldığını ve kimler tarafından getirildiğini belirlemek için derinlemesine bir çalışma başlattı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.