Avukat sevgilisinin evinde sır kaza! Kadın doktor 4’üncü kattan düştü

A.Ö.K. önce ağaçlara çarptı, ardından kaldırıma savruldu ve ağır yaralı olarak Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul Kağıthane'de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Nöroloji doktoru olduğu öğrenilen A.Ö.K. (29), avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.'nin (36) evinde bulunduğu sırada 4'üncü kattaki terastan düştü.

Olay, 14 Mayıs Perşembe günü saat 07.00 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan A.Ö.K., gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.'nin evine gitti.

EVDE TARTIŞMA İDDİASI

İddiaya göre, evde ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Ö.K.'nin yere cam bardak attığı öne sürüldü. Bir süre sonra uyuyan çift, sabah işe gitmek için kurulan alarm sesiyle uyandı.

4'ÜNCÜ KATTAKİ TERASTAN DÜŞTÜ

Uyandıktan kısa süre sonra A.Ö.K., 4'üncü kattaki terastan aşağı düştü. Kadın doktorun önce bina yanında bulunan ağaçlara çarptığı, ardından kaldırıma savrulduğu belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.