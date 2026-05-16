Avukat sevgilisinin evinde sır kaza! Kadın doktor 4’üncü kattan düştü
İstanbul Kağıthane’de nöroloji doktoru olduğu öğrenilen A.Ö.K., avukat erkek arkadaşı Özgür Y.’nin evinde bulunduğu sırada 4’üncü kattaki terastan düştü. Önce ağaca, ardından kaldırıma çarpan kadın doktor ağır yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Kağıthane'de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Nöroloji doktoru olduğu öğrenilen A.Ö.K. (29), avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.'nin (36) evinde bulunduğu sırada 4'üncü kattaki terastan düştü.
Önce bina yanında bulunan ağaçlara çarpan, ardından kaldırıma savrulan kadın doktor ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.Ö.K.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
KAĞITHANE'DE SABAH SAATLERİNDE KORKU DOLU OLAY
Olay, 14 Mayıs Perşembe günü saat 07.00 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan A.Ö.K., gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.'nin evine gitti.
EVDE TARTIŞMA İDDİASI
İddiaya göre, evde ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Ö.K.'nin yere cam bardak attığı öne sürüldü. Bir süre sonra uyuyan çift, sabah işe gitmek için kurulan alarm sesiyle uyandı.
4'ÜNCÜ KATTAKİ TERASTAN DÜŞTÜ
Uyandıktan kısa süre sonra A.Ö.K., 4'üncü kattaki terastan aşağı düştü. Kadın doktorun önce bina yanında bulunan ağaçlara çarptığı, ardından kaldırıma savrulduğu belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ağır yaralanan A.Ö.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Entübe edilen kadın doktorun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
DÜŞME ANI KAMERADA
Öte yandan, doktor A.Ö.K.'nin düştüğü anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın doktorun erkek arkadaşının oturduğu binaya giriş yapmak üzere yöneldiği ve daha sonra teras katından düştüğü anlar yer aldı.