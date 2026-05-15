Migros Ülker çikolata çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Iphone 17 ve Vespa kazananlar

Vespa motosiklet kazananlar Selçuk Koç ve Polat Arslankaya, iPhone kazananlar ise Betül Asena Topcan, İsmet Erol, Ali Aliyev, Barış Bozoğlu ve Nuran Alp oldu.

Migros ve Ülker iş birliğiyle düzenlenen dev kampanya sonuçlandı. 13 Mayıs 2026 tarihinde noter huzurunda yapılan çekilişle, 29 binden fazla katılımcı arasından iPhone 17 Pro Max ve Vespa Motosiklet kazanan şanslı isimler belli oldu.

Piaggio Vespa GTS supersport 125cc 2025 model Motorsiklet çekilişini kazanan asil ve yedek talihliler:

Sıra ASIL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER 1 SELÇUK KOÇ MERT AYAYDIN 2 POLAT ARSLANKAYA DERYA MENTES-İZMİR

Apple Iphone 17 Pro Max 256 GB Cep Telefonu çekilişini kazanan asil ve yedek talihliler:

Sıra ASIL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER 1 BETÜL ASENA TOPCAN AHMET YÜKSEL 2 ISMET EROL ZELIHA KARTAL 3 ALI ALIYEV FATMA COMART 4 BARIS BOZOGLU BASAR GÖZÜTOK 5 NURAN ALP AYSEGÜL ÇELIK

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.03.2026 tarih ve E-58259698-255.01.02-88233 sayılı izin ile Migros Ticaret A.Ş. adına; 01.04.2026 (Saat 10.00) – 01.05.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Migros Ülker Çikolata kampanyasında 29.323 katılım bulunmaktadır. 13.05.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 2 kişi Piaggio Vespa GTS supersport 125cc 2025 model Motosiklet, 5 kişi Apple Iphone 17 Pro Max 256 GB Cep Telefonu kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiş ve adreslerine taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 30.05.2026, yedek talihlilerin en geç 14.06.2026 tarihine kadar, mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 19.06.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.

