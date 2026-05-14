26 yıllık sır perdesi aralanıyor: Çağla Tuğaltay cinayetinde keşif ve yeniden canlandırma

DNA VE PARMAK İZİ BULGULARI DOSYAYA GİRDİ

Alt kattaki dairede olay anına ilişkin ses denemeleri gerçekleştirilerek iddiaların teknik açıdan doğruluğu araştırıldı.

Dosyada en kritik detaylardan biri ise aradan geçen 26 yıla rağmen çözülemeyen DNA ve parmak izi bulguları oldu.

Çağla Tuğaltay'ın tırnaklarının altında katile ait olduğu değerlendirilen DNA örneği ile mutfakta tespit edilen 3 yabancı parmak izinin sahibine hala ulaşılamadı.

4 KİŞİ İÇİN FETHİ KABİR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bugüne kadar DNA ve parmak izi alınmadığı belirlenen bazı isimleri de tespit etti. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda DNA ve parmak izi karşılaştırmalarının yeniden yapılacağı öğrenilirken, DNA örneği alınmadığı belirlenen ve hayatını kaybeden 4 kişi için ise fethi kabir işlemi yapılmasının beklendiği belirtildi.

