26 yıllık sır perdesi aralanıyor: Çağla Tuğaltay cinayetinde keşif ve yeniden canlandırma
2000 yılında İstanbul Şişli’de evinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik gelişmeler yaşandı. Başsavcılık koordinesinde 26 yıl sonra olay yerinde geniş kapsamlı keşif yapılırken, tanık ifadeleri tek tek yeniden incelendi, bağırış ve kaçış sesleri için canlandırmalar gerçekleştirildi. Dosyanın en önemli delilleri arasında yer alan tırnak altındaki DNA örneği ile mutfakta bulunan 3 yabancı parmak izinin sahibinin hala belirlenemediği öğrenilirken, DNA’sı alınmayan bazı isimlerin tespit edildiği, hayatını kaybeden 4 kişi için ise fethi kabir işleminin gündeme geldiği belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla faili meçhul dosyalar yeniden mercek altına alınırken, Türkiye'nin hafızasına kazınan Çağla Tuğaltay cinayetinde dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı.
Yaşanan gelişmeler kapsamında,
OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI
İstanbul Şişli'de 5 Haziran 2000 tarihinde evinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay dosyasında, yıllar sonra yeniden başlatılan kapsamlı çalışmalar kapsamında olay yerinde keşif yapıldı.
26 yıldır çözülemeyen cinayette Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün, Tuğaltay'ın öldürüldüğü apartmanda geniş çaplı inceleme gerçekleştirildi.
TANIK BEYANLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Başsavcı vekili, soruşturmayı yürüten savcı ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katıldığı çalışmada, olay günü yaşananlar adım adım yeniden canlandırıldı.
Keşif sırasında Çağla Tuğaltay'ın eve hangi güzergahtan geldiği, apartman içerisinde seslerin duyulup duyulmadığı ve tanık ifadelerinin teknik olarak mümkün olup olmadığı detaylı şekilde incelendi.
Olaydan yıllar sonra ortaya çıkan bazı tanıkların beyanları doğrultusunda da yeni değerlendirmeler yapıldı.
Tuğaltay ailesinin dairesinin karşısında oturan Melin Kazancı'nın, olay günü apartman dışında gördüğünü iddia ettiği kan lekelerinin bulunduğu noktalar tek tek gösterilirken, Reyhan Hanım'ın "Nedim Bey'i gördüm" dediği daireden söz konusu balkona doğrudan görüş olup olmadığı yerinde kontrol edildi.
OLAYLA İLİŞKİLİ CANLANDIRMA YAPILDI
İddiaların doğruluğunu test etmek amacıyla mutfakta yeniden keşif yapılırken, Tuğaltay ailesinin balkonuna elinde bıçak bulunan bir görevli yerleştirilerek pencereden görülüp görülmediği incelendi.
Soruşturma kapsamında, olay günü alt kattaki daireden bağırış ve kaçış sesleri duyduğunu öne süren Gökçe Kaya'nın ifadeleri doğrultusunda da canlandırma yapıldı.
DNA VE PARMAK İZİ BULGULARI DOSYAYA GİRDİ
Alt kattaki dairede olay anına ilişkin ses denemeleri gerçekleştirilerek iddiaların teknik açıdan doğruluğu araştırıldı.
Dosyada en kritik detaylardan biri ise aradan geçen 26 yıla rağmen çözülemeyen DNA ve parmak izi bulguları oldu.
Çağla Tuğaltay'ın tırnaklarının altında katile ait olduğu değerlendirilen DNA örneği ile mutfakta tespit edilen 3 yabancı parmak izinin sahibine hala ulaşılamadı.
4 KİŞİ İÇİN FETHİ KABİR
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bugüne kadar DNA ve parmak izi alınmadığı belirlenen bazı isimleri de tespit etti. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda DNA ve parmak izi karşılaştırmalarının yeniden yapılacağı öğrenilirken, DNA örneği alınmadığı belirlenen ve hayatını kaybeden 4 kişi için ise fethi kabir işlemi yapılmasının beklendiği belirtildi.