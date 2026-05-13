Mersin’de biyodizel tesisinde yangın faciası! 1 kişi hayatını kaybetti
Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi’nde bulunan akaryakıt depolama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, tesisteki tankerler uzaklaştırıldı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında yangın çıktı.
Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
Saat 14.30 sıralarında başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
