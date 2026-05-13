Aynı şehir, aynı gece, aynı ölüm: Sakarya’da iki ayrı havuzda facia
13 haftalık hamile Elif Nur Olgun ve TÜRASAŞ Başmüfettişi Abdulhay Tolkun, Sakarya'da aynı gece farklı otellerdeki havuzda hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi:
Sakarya Sapanca'daki bir otelde önceki akşam eşiyle birlikte otelin kapalı havuzunda yüzen eczacı Elif Nur Olgun (35) aniden fenalaştı.
Sudan çıkarılan kadın, hastanede kurtarılamadı. Aynı gece Adapazarı'ndaki bir otelde konaklayan TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş) Başmüfettişi Abdulhay Tolkun (50) de havuz bölümünde fenalaştı.
Kalp krizi geçiren Tolkun, hastanede can verdi. İki ayrı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam