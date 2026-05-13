Aynı şehir, aynı gece, aynı ölüm: Sakarya’da iki ayrı havuzda facia

13 haftalık hamile Elif Nur Olgun ve TÜRASAŞ Başmüfettişi Abdulhay Tolkun, Sakarya'da aynı gece farklı otellerdeki havuzda hayatını kaybetti.

Sakarya Sapanca'daki bir otelde önceki akşam eşiyle birlikte otelin kapalı havuzunda yüzen eczacı Elif Nur Olgun (35) aniden fenalaştı.
Elif Nur Olgun’un kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

Sudan çıkarılan kadın, hastanede kurtarılamadı. Aynı gece Adapazarı'ndaki bir otelde konaklayan TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş) Başmüfettişi Abdulhay Tolkun (50) de havuz bölümünde fenalaştı.
Kalp krizi geçiren Tolkun, hastanede can verdi. İki ayrı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
