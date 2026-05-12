Türkiye’nin teknoloji, bilim ve kültür ekosistemine yeni bir soluk! WIRED Türkiye 15 Mayıs’ta yayında

WIRED Türkiye, Conde Nast Grubu'nun Vogue ve GQ'nun ardından Türkiye'deki üçüncü ve derginin dünya çapında sekizinci uluslararası edisyonu olacak.

WIRED Türkiye, teknoloji, bilim, yapay zeka, girişimcilik ve dijital kültür alanlarında içerik sunacak ve ilk yıl iki ayda bir toplam 6 sayı yayımlanacak.

İş, ekonomi ve teknoloji dünyasının yılın başından bu yana merakla beklediği WIRED Türkiye, yayın hayatına başlıyor.



Deneyimli gazeteci Hülya Güler'in genel yayın yönetmeni görevini üstlendiği WIRED Türkiye'nin ilk sayısı 15 Mayıs'ta raflarda yerini alacak. Aynı anda derginin internet sitesi ve sosyal medya hesapları da faaliyete geçecek.

İş, ekonomi ve teknoloji dünyasının yanı sıra bilim, kültür ve sanat meraklılarının da heyecanla beklediği WIRED Türkiye, www.wired.com.tr adresli internet sitesinden ve Instagram, X, Facebook ve Tiktok hesaplarından "@wiredturkiye" başlığıyla takip edilebilecek.

WIRED Türkiye 15 Mayıs'ta yayın hayatına başlıyor

ÇOK ÖZEL BİR HABERLE PİYASAYA ÇIKACAK



Daha ilk sayısından itibaren oldukça iddialı bir içerikle takipçileriyle buluşmayı hedefleyen WIRED Türkiye, kapağına taşıdığı çok özel bir haberle piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Teknoloji, bilim, yapay zekâ, girişimcilik, oyun, tasarım ve dijital kültürün en güçlü global markalarından WIRED, global vizyonu yerel dinamiklerle buluşturacak ve Türkiye'nin teknoloji, bilim ve kültür ekosistemine yeni bir soluk getirecek. Dünyayı değiştiren fikirleri Türkiye'deki takipçileri ile buluşturacak olan WIRED Türkiye, dijital-first yaklaşımıyla internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında sunduğu güncel içerik ile 7/24 yayın anlayışını hayata geçirecek.

Her sayısında ilham veren röportajlar, kapsamlı dosya konularına ve derinlikli analizlere yer verecek olan yayın ilk yıl iki ayda bir (yılda 6 sayı) yayımlanacak.

Gazetecilik ve yayıncılık alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimiyle dikkat çeken Hülya Güler, WIRED Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni olarak markanın yayın vizyonuna liderlik edecek. Uzun yıllardır teknoloji, medya, kültür ve iş dünyasının dönüşümünü yakından takip eden Güler; güçlü editoryal yaklaşımı, röportajları ve sektör deneyimiyle WIRED Türkiye'nin içerik dünyasını şekillendirecek isim olacak.

WIRED Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler

HÜLYA GÜLER: WIRED SEKTÖRE HEYECAN KATTI

Conde Nast Grubu'nun ikonik yayınlarından WIRED'ın, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın hayatına başlamasının heyecanını sadece WIRED Türkiye ekibinde değil, medya sektörünün tamamında gözlemlediğini söyleyen Güler, "WIRED'ın ilk sayısını hazırlamaya başladığımız ocak ayından bu yana neredeyse her karşılaştığım iş insanı ya da meslektaşımdan WIRED'ın Türkiye'ye gelişinden duydukları heyecanı ve ilk sayıyı ne kadar merakla beklediklerini ifade eden yorumlar aldım. Bunda haberciliğe duyulan ihtiyacın giderek artmasının yanı sıra elbette WIRED'ın global etkisinin payı büyük. Sayfalarını karıştırdıkça ve dijital mecralarında gezindikçe beklediğinize değdiğini göreceksiniz" dedi.

30 yılı aşkın yayın hayatı boyunca yarını şekillendirenler arasında görülen ABD merkezli WIRED dergisi, hedef kitlesini dünyanın en güçlü insanları olarak tanımladığı Dijital Jenerasyon şeklinde özetliyor. Bilim ve teknolojinin değiştirdiği/dönüştürdüğü dünyayı daha iyi anlamak isteyenleri, geleceği merak edenleri, yaş ve diğer hiçbir faktöre bakmaksızın dijital jenerasyon kümesi içine alıyor.

Hülya Güler, WIRED'ın Türkiye'ye gelişinin zamanlamasının tesadüf olmadığını söyledi

"TÜRKİYE'NİN KRİTİK ROLÜNE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK"



İşte bu yüzden böylesine kapsayıcı bir yayının Türkiye'ye gelişinin de zamanlamasının da tesadüf olmadığına dikkat çeken Hülya Güler, şöyle konuştu:

"Özellikle havacılık, uzay, savunma, otomotiv ve enerji gibi ağır endüstrilerde Türkiye'nin teknolojide önemli bir kırılma noktasına yaklaştığını bir süredir hepimiz görüyor, hissediyorduk. WIRED'ın gelişi de bu kırılma noktasında farklı bir faza geçtiğimiz anlamına geliyor. Doğu-Batı dünyalarının tam ortasında konumlanan Türkiye, teknolojinin değiştirdiği oyunun sadece izleyicisi değil, belli anlamlarda yön vereni. WIRED ekibi olarak 'OYUNA DEVAM' başlığı ile daha ilk sayımızdan itibaren geleceği şekillendiren bu oyunda Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çekmek istedik."



ÖZEL LANSMAN DAVETİ

WIRED, 2020 yılından bu yana Turkuvaz Dergi Grubu bünyesinde yayın hayatına devam eden Vogue ve GQ'nun ardından Conde Nast Grubu'nun Türkiye'de faaliyet yürüten 3. dergisi oldu.

1993 yılında ABD'de kurulan ve 1998'de Conde Nast tarafından satın alınan WIRED'ın, ABD ile birlikte Japonya, İtalya, Meksika, Çek Cumhuriyeti, Ortada Doğu ve Yunanistan olmak üzere 7 farklı edisyonu bulunuyor. WIRED Türkiye ise derginin 8. uluslararası edisyonu olacak.

Haziran 2025 itibariyle videolarının toplam izlenme sayısı 1.1 milyarı aşan WIRED'ın dünya çapında dergi satışı 5.6 milyonu aşarken, web kullanıcı sayısı 20 milyonu ve sosyal medya takipçileri de 32 milyonun üzerinde.

WIRED Türkiye'nin lansmanı, 15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek özel bir davetle medya, iş, teknoloji, girişimcilik ve yaratıcı sektörlerin önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

