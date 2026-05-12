47 yaşındaki Muharrem Yildiz, 25 Nisan Cumartesi günü kendisine ait beyaz aracı ile İstanbul Şişli'den kayıplara karıştı. 10 gündür haber alamayan abisi Bahaddin Yildiz stüdyoya geldi. Kaybından 14 gün sonra Muharrem Yildiz'in aracı bulundu.
Aracının Beylikdüzü'nde bir otoparkta bulunmasıyla endişeleri artıran Muharrem Yildiz'dan müjdeli haber geldi. Müge Anlı'nın titiz çalışması ve duyarlı bir izleyicinin ihbarı sonucunda Yildiz, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir çiftlikte çobanlık yaparken bulundu.
"AKIL HASTANESİNE YATIRACAKLAR DİYE KORKTUM"
Jandarma eşliğinde yayına bağlanan Muharrem Yildiz, kaybolmadığını, aslında ailesinden kaçtığını belirterek şoke eden iddialarda bulundu. Tehdit edildiğini öne süren Yildiz, kaçış nedenini şu sözlerle anlattı:
"Tehdit altındayım. Ya akıl hastanesine yatacaksın ya da seni öldüreceğiz dediler. Kayınbirederim, baldızlarım ve eşim tarafından tehdit edildim"
Ölümden korkmadığını ancak akıl hastanesine yatmaktan endişe ettiğini belirten Yıldız, bu baskı nedeniyle izini kaybettirmeye çalıştığını ifade etti.
STÜDYODA BÜYÜK HESAPLAŞMA
Muharrem Yildiz'in sağ bulunması stüdyodaki ailesini sevince boğarken, Yildiz'in iddiaları gelin-görümce ve kardeşler arasında sert tartışmalara neden oldu. Eşi Arzu Yildiz, kocasının psikolojik sorunları olduğunu ve kendisine zarar gelmesinden korktuğu için bu senaryoları uydurduğunu savundu. Müge Anlı ise Yildiz'in durumunun ciddiyetine dikkat çekerek, ailesine bu süreçten sonra el ele verip tedavi süreci için destek olmaları çağrısında bulundu.
Programın ilerleyen dakikalarında Müge Anlı'nın bulduğu Muharrem Yildiz, günlerce süren ayrılığın ardından stüdyoda ailesinin karşısına çıktı. Üstünü başını düzelterek ve tıraş olarak yayına çıkmak isteyen Yildiz, ilk dakikalardan itibaren eşi Arzu Yildiz'a karşı mesafeli tavrıyla dikkat çekti. 22 yıllık evli olduğunu ve çocuklarını çok sevdiğini belirten Yıldız, son üç ayda hayatının nasıl değiştiğini anlattı.
"ANNEMİN SEVGİLİSİ VAR DEDİ"
Canlı yayında eşiyle ilgili ağır iddialarda bulunan Muharrem Yildiz, kaçışının temelinde yatan şüpheyi şu sözlerle dile getirdi:
"10 yaşındaki oğlum Ahmet bana söyledi ki 'Baba annemin sevgilisi var'. İnanmadım, çocuktur dedim. Ama sonra yaşadığımız olaylar beni bu noktaya getirdi."
Eşinin çocuklarına şiddet uyguladığını da öne süren Yildiz, bu iddiaları nedeniyle ailesinden kaçtığını savundu.
MÜGE ANLI'DAN "SANRI" UYARISI
Muharrem Yıldız'ın iddiaları karşısında eşi Arzu Yıldız gözyaşlarına boğulurken, Müge Anlı araya girerek duruma müdahale etti. Anlı, Yıldız'ın anlattıklarının mantıklı olmadığını ve tıbbi bir destek alması gerektiğini vurguladı. Yayında, Muharrem Yildiz'in sanrılar gördüğü ve psikiyatrik bir tedavi sürecine ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Müge Anlı ailesine, "Bir hastaneye yatırın, el ele verin ve ona yardımcı olun" çağrısında bulundu.
Ailesinin ve eşinin "tedavi olmalı" çağrılarına sert tepki gösteren Yildiz, geçmişteki kariyerini örnek gösterdi ve "Güvenlik müdürü olan adam nasıl hasta olur?" diyerek kendisini savundu. Ancak Müge Anlı, durumun tıbbi bir karar gerektirdiğini belirterek Yildiz'i ikna etmeyi başardı.
"İLAÇLARI İÇMEDİM ÇÜNKÜ BANA DELİ DEDİLER"
Doktorun verdiği ilaçları kullanmadığını itiraf eden Muharrem Yildiz, bunun nedenini "Bana deli dediler, sen hastasın dediler, o yüzden içmedim" sözleriyle açıkladı. Eşinin kendisini aldattığına dair şüphelerini sürdüren ve eve gizli kameralar yerleştirdiğini kabul eden Yildiz, Müge Anlı'nın "Eğer sağlıklıysan git raporunu al, sonra gel burada her şeyi anlat" teklifi üzerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gitmeyi kabul etti.
BOŞANMA VE "İHANET" İDDİALARI
Stüdyoda eşi ve kardeşleri arasında yaşanan tartışma ise programa damga vurdu. Arzu Yildiz tüm bunların ardından boşanma davası açacağını söyledi. Müge Anlı ise tarafları sakinleştirmeye çalışarak, Muharrem Yildiz'i tedavi olması amacıyla hastaneye yönlendirdi.
MERAK EDİLENLER
Muharrem Yildiz kaç gün sonra bulundu?
12 Mayıs 2026 tarihli yayında paylaşılan bilgilere göre, Muharrem Yildiz kayboluşunun 17. gününde sağ salim bulundu.
Muharrem Yildiz nerede bulundu?
Yildiz, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir çiftlikte çobanlık yaparken Müge Anlı izleyicilerinin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince bulundu.
Muharrem Yildiz neden kaçtı?
Canlı yayındaki ifadesine göre Yildiz, ailesinin kendisini zorla akıl hastanesine yatıracağından veya kendisine zarar vereceğinden korktuğu için kaçtığını iddia etti.
Eşi hakkındaki iddialar gerçek mi?
Muharrem Yildiz'in eşi Arzu Yildiz hakkındaki aldatma ve şiddet iddiaları, programda "sanrı" ve "takıntı" olarak değerlendirildi.
(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)
