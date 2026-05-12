"AKIL HASTANESİNE YATIRACAKLAR DİYE KORKTUM"

Jandarma eşliğinde yayına bağlanan Muharrem Yildiz, kaybolmadığını, aslında ailesinden kaçtığını belirterek şoke eden iddialarda bulundu. Tehdit edildiğini öne süren Yildiz, kaçış nedenini şu sözlerle anlattı:

"Tehdit altındayım. Ya akıl hastanesine yatacaksın ya da seni öldüreceğiz dediler. Kayınbirederim, baldızlarım ve eşim tarafından tehdit edildim"

Ölümden korkmadığını ancak akıl hastanesine yatmaktan endişe ettiğini belirten Yıldız, bu baskı nedeniyle izini kaybettirmeye çalıştığını ifade etti.