17 gün sonra çobanlık yaparken bulundu! Müge Anlı'da yeni gelişme! Öldürüldü sanılan Muharrem Yildiz'den eşine ağır suçlama: "Oğlum söyledi"

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 17 gündür aranan 4 çocuk babası Muharrem Yildiz, Tekirdağ Hayrabolu'da sağ salim bulundu. Ailesinin hayatından endişe ettiği Yildiz, canlı yayında neden kaçtığını açıklarken stüdyoda tansiyon yükseldi.

Müge Anlı’da Muharrem Yildiz olayı

47 yaşındaki Muharrem Yildiz, 25 Nisan Cumartesi günü kendisine ait beyaz aracı ile İstanbul Şişli'den kayıplara karıştı. 10 gündür haber alamayan abisi Bahaddin Yildiz stüdyoya geldi. Kaybından 14 gün sonra Muharrem Yildiz'in aracı bulundu.

Müge Anlı Muharrem Yildiz’i kaybının 17. gününde buldu

Aracının Beylikdüzü'nde bir otoparkta bulunmasıyla endişeleri artıran Muharrem Yildiz'dan müjdeli haber geldi. Müge Anlı'nın titiz çalışması ve duyarlı bir izleyicinin ihbarı sonucunda Yildiz, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir çiftlikte çobanlık yaparken bulundu.

Muharrem Yildiz neden kaçtı? Öldürüleceğim sandım

Jandarma eşliğinde yayına bağlanan Muharrem Yildiz, kaybolmadığını, aslında ailesinden kaçtığını belirterek şoke eden iddialarda bulundu. Tehdit edildiğini öne süren Yildiz, kaçış nedenini şu sözlerle anlattı:

"Tehdit altındayım. Ya akıl hastanesine yatacaksın ya da seni öldüreceğiz dediler. Kayınbirederim, baldızlarım ve eşim tarafından tehdit edildim"

Ölümden korkmadığını ancak akıl hastanesine yatmaktan endişe ettiğini belirten Yıldız, bu baskı nedeniyle izini kaybettirmeye çalıştığını ifade etti.

Canlı yayında büyük hesaplaşma

Muharrem Yildiz'in sağ bulunması stüdyodaki ailesini sevince boğarken, Yildiz'in iddiaları gelin-görümce ve kardeşler arasında sert tartışmalara neden oldu. Eşi Arzu Yildiz, kocasının psikolojik sorunları olduğunu ve kendisine zarar gelmesinden korktuğu için bu senaryoları uydurduğunu savundu. Müge Anlı ise Yildiz'in durumunun ciddiyetine dikkat çekerek, ailesine bu süreçten sonra el ele verip tedavi süreci için destek olmaları çağrısında bulundu.

Yildiz ailesinde neler oldu?

Programın ilerleyen dakikalarında Müge Anlı'nın bulduğu Muharrem Yildiz, günlerce süren ayrılığın ardından stüdyoda ailesinin karşısına çıktı. Üstünü başını düzelterek ve tıraş olarak yayına çıkmak isteyen Yildiz, ilk dakikalardan itibaren eşi Arzu Yildiz'a karşı mesafeli tavrıyla dikkat çekti. 22 yıllık evli olduğunu ve çocuklarını çok sevdiğini belirten Yıldız, son üç ayda hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

Muharrem Yildiz’dan eşi hakkında şok iddia

Canlı yayında eşiyle ilgili ağır iddialarda bulunan Muharrem Yildiz, kaçışının temelinde yatan şüpheyi şu sözlerle dile getirdi:

"10 yaşındaki oğlum Ahmet bana söyledi ki 'Baba annemin sevgilisi var'. İnanmadım, çocuktur dedim. Ama sonra yaşadığımız olaylar beni bu noktaya getirdi."

Eşinin çocuklarına şiddet uyguladığını da öne süren Yildiz, bu iddiaları nedeniyle ailesinden kaçtığını savundu.

Müge Anlı’dan Yildiz ailesine uyarı

Muharrem Yıldız'ın iddiaları karşısında eşi Arzu Yıldız gözyaşlarına boğulurken, Müge Anlı araya girerek duruma müdahale etti. Anlı, Yıldız'ın anlattıklarının mantıklı olmadığını ve tıbbi bir destek alması gerektiğini vurguladı. Yayında, Muharrem Yildiz'in sanrılar gördüğü ve psikiyatrik bir tedavi sürecine ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Müge Anlı ailesine, "Bir hastaneye yatırın, el ele verin ve ona yardımcı olun" çağrısında bulundu.

Muharrem Yildiz’dan akıl sağlığıyla ilgili iddialara yanıt

Ailesinin ve eşinin "tedavi olmalı" çağrılarına sert tepki gösteren Yildiz, geçmişteki kariyerini örnek gösterdi ve "Güvenlik müdürü olan adam nasıl hasta olur?" diyerek kendisini savundu. Ancak Müge Anlı, durumun tıbbi bir karar gerektirdiğini belirterek Yildiz'i ikna etmeyi başardı.

Muharrem Yildiz: Bana deli dediler, sen hastasın dediler, o yüzden içmedim

Doktorun verdiği ilaçları kullanmadığını itiraf eden Muharrem Yildiz, bunun nedenini "Bana deli dediler, sen hastasın dediler, o yüzden içmedim" sözleriyle açıkladı. Eşinin kendisini aldattığına dair şüphelerini sürdüren ve eve gizli kameralar yerleştirdiğini kabul eden Yildiz, Müge Anlı'nın "Eğer sağlıklıysan git raporunu al, sonra gel burada her şeyi anlat" teklifi üzerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gitmeyi kabul etti.

Boşanma kararı

Stüdyoda eşi ve kardeşleri arasında yaşanan tartışma ise programa damga vurdu. Arzu Yildiz tüm bunların ardından boşanma davası açacağını söyledi. Müge Anlı ise tarafları sakinleştirmeye çalışarak, Muharrem Yildiz'i tedavi olması amacıyla hastaneye yönlendirdi.

Müge Anlı Muharrem Yildiz olayında merak edilenler

Muharrem Yildiz kaç gün sonra bulundu?

12 Mayıs 2026 tarihli yayında paylaşılan bilgilere göre, Muharrem Yildiz kayboluşunun 17. gününde sağ salim bulundu.

Muharrem Yildiz nerede bulundu?

Yildiz, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir çiftlikte çobanlık yaparken Müge Anlı izleyicilerinin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince bulundu.

Muharrem Yildiz neden kaçtı?

Canlı yayındaki ifadesine göre Yildiz, ailesinin kendisini zorla akıl hastanesine yatıracağından veya kendisine zarar vereceğinden korktuğu için kaçtığını iddia etti.

Eşi hakkındaki iddialar gerçek mi?

Muharrem Yildiz'in eşi Arzu Yildiz hakkındaki aldatma ve şiddet iddiaları, programda "sanrı" ve "takıntı" olarak değerlendirildi.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)