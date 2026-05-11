ERKEKLERDE "MEHMET" İLK SIRADA YER ALDI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye genelinde en yaygın erkek ismi "Mehmet" olmaya devam etti. 2025 itibarıyla bu ismi taşıyanların sayısı 1 milyon 271 bin 896 olarak açıklandı.

En çok kullanılan erkek isimleri şöyle sıralandı:

Mehmet: 1 milyon 271 bin 896

Mustafa : 1 milyon 57 bin 634

Ahmet: 857 bin 105

Ali: 736 bin 478

Hüseyin: 571 bin 822

Hasan: 531 bin 386

Listenin devamında Murat, Yusuf, İbrahim ve İsmail isimleri yer aldı. Ömer, Osman, Fatih, Emre ve Hakan gibi isimler de yaygın kullanılanlar arasında bulunuyor.