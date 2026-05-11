CANLI YAYIN
Geri

Adınız listede var mı? Türkiye'nin en popüler isimleri ve soyadları açıklandı

TÜİK, 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini paylaştı. Türkiye'nin isim ve soyadı haritasında 'Yılmaz' soyadı 1 milyonun üzerindeki sayısıyla zirvedeki yerini korurken; erkeklerde 'Mehmet', kadınlarda ise 'Fatma' ismi liderliğini sürdürdü. Peki listenin devamında hangi isimler var? İşte il il, isim isim Türkiye'nin güncel nüfus istatistikleri.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’de en çok kullanılan isim ve soyadları belli oldu

Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadı ve isimler 2025 verileriyle yeniden belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre "Yılmaz" soyadı zirvedeki yerini korurken, erkeklerde "Mehmet", kadınlarda ise "Fatma" en fazla kullanılan isim olmaya devam etti.

Veriler, geleneksel isimlerin halen güçlü şekilde varlığını sürdürdüğünü ortaya koyarken, bazı isimlerde yıllar içinde dikkat çeken düşüş yaşandığı görüldü.

Yılmaz soyadı 1 milyon 177 bin kişiyle zirvede

"YILMAZ" SOYADI YİNE İLK SIRADA

TÜİK verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de en fazla kullanılan soyadı "Yılmaz" oldu. Bu soyadını taşıyan kişi sayısı 1 milyon 177 bin 896 olarak kayıtlara geçti.

En yaygın soyadları: Kaya, Demir ve Çelik ilk sıralarda

"Yılmaz"ı en çok kullanılan diğer soyadları takip etti:

  • Kaya: 899 bin 722
  • Demir: 876 bin 934
  • Çelik: 717 bin 655
  • Yıldız: 697 bin 80
  • Şahin: 688 bin 214
  • Yıldırım: 666 bin 723
  • Öztürk: 586 bin 831
  • Aydın: 581 bin 387
  • Özdemir: 556 bin 378

Listede ayrıca Arslan, Doğan, Kılıç, Kara, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da öne çıktı.

Mehmet ismi 1 milyon 271 bin kişiyle erkeklerde birinci

ERKEKLERDE "MEHMET" İLK SIRADA YER ALDI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye genelinde en yaygın erkek ismi "Mehmet" olmaya devam etti. 2025 itibarıyla bu ismi taşıyanların sayısı 1 milyon 271 bin 896 olarak açıklandı.

En çok kullanılan erkek isimleri şöyle sıralandı:

  • Mehmet: 1 milyon 271 bin 896
  • Mustafa: 1 milyon 57 bin 634
  • Ahmet: 857 bin 105
  • Ali: 736 bin 478
  • Hüseyin: 571 bin 822
  • Hasan: 531 bin 386

Listenin devamında Murat, Yusuf, İbrahim ve İsmail isimleri yer aldı. Ömer, Osman, Fatih, Emre ve Hakan gibi isimler de yaygın kullanılanlar arasında bulunuyor.

Fatma ismi kadınlarda liderliğini sürdürüyor

KADINLARDA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Kadın isimlerinde ise "Fatma" ilk sıradaki yerini korudu. TÜİK kayıtlarına göre Türkiye'de 1 milyon 152 bin 158 kişinin "Fatma" ismini taşıdığı belirtildi.

En yaygın kadın isimleri şu şekilde sıralandı:

  • Fatma: 1 milyon 152 bin 158
  • Ayşe: 906 bin 873
  • Emine: 776 bin 708
  • Hatice: 709 bin 426
  • Zeynep: 707 bin 953

Elif, Meryem, Merve, Zehra ve Esra isimleri de en sık kullanılan kadın isimleri arasında yer aldı.

Mehmet isminde 8 yılda 90 bin kişilik azalma

"MEHMET" VE "FATMA" İSİMLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

TÜİK'in yıllara göre nüfus verileri, en yaygın isimlerin kullanımında son dönemde gerileme yaşandığını da ortaya koydu.

2018 yılında 1 milyon 361 bin 958 kişinin taşıdığı "Mehmet" ismi, 2025 yılında 1 milyon 271 bin 896'ya düştü. Böylece son 8 yılda "Mehmet" ismini kullananların sayısında 90 bin 62 kişilik azalma meydana geldi.

Fatma ismini kullananlar 83 bin kişi azaldı

Benzer düşüş kadın isimlerinde de görüldü. 2018'de 1 milyon 235 bin 828 kişinin taşıdığı "Fatma" ismi, 2025'te 1 milyon 152 bin 158'e geriledi. Bu süreçte toplam düşüş 83 bin 670 oldu.