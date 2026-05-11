Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadı ve isimler 2025 verileriyle yeniden belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre "Yılmaz" soyadı zirvedeki yerini korurken, erkeklerde "Mehmet", kadınlarda ise "Fatma" en fazla kullanılan isim olmaya devam etti.
Veriler, geleneksel isimlerin halen güçlü şekilde varlığını sürdürdüğünü ortaya koyarken, bazı isimlerde yıllar içinde dikkat çeken düşüş yaşandığı görüldü.
"YILMAZ" SOYADI YİNE İLK SIRADA
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de en fazla kullanılan soyadı "Yılmaz" oldu. Bu soyadını taşıyan kişi sayısı 1 milyon 177 bin 896 olarak kayıtlara geçti.
"Yılmaz"ı en çok kullanılan diğer soyadları takip etti:
Listede ayrıca Arslan, Doğan, Kılıç, Kara, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da öne çıktı.
ERKEKLERDE "MEHMET" İLK SIRADA YER ALDI
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye genelinde en yaygın erkek ismi "Mehmet" olmaya devam etti. 2025 itibarıyla bu ismi taşıyanların sayısı 1 milyon 271 bin 896 olarak açıklandı.
En çok kullanılan erkek isimleri şöyle sıralandı:
Listenin devamında Murat, Yusuf, İbrahim ve İsmail isimleri yer aldı. Ömer, Osman, Fatih, Emre ve Hakan gibi isimler de yaygın kullanılanlar arasında bulunuyor.
KADINLARDA ZİRVE DEĞİŞMEDİ
Kadın isimlerinde ise "Fatma" ilk sıradaki yerini korudu. TÜİK kayıtlarına göre Türkiye'de 1 milyon 152 bin 158 kişinin "Fatma" ismini taşıdığı belirtildi.
En yaygın kadın isimleri şu şekilde sıralandı:
Elif, Meryem, Merve, Zehra ve Esra isimleri de en sık kullanılan kadın isimleri arasında yer aldı.
"MEHMET" VE "FATMA" İSİMLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI
TÜİK'in yıllara göre nüfus verileri, en yaygın isimlerin kullanımında son dönemde gerileme yaşandığını da ortaya koydu.
2018 yılında 1 milyon 361 bin 958 kişinin taşıdığı "Mehmet" ismi, 2025 yılında 1 milyon 271 bin 896'ya düştü. Böylece son 8 yılda "Mehmet" ismini kullananların sayısında 90 bin 62 kişilik azalma meydana geldi.
Benzer düşüş kadın isimlerinde de görüldü. 2018'de 1 milyon 235 bin 828 kişinin taşıdığı "Fatma" ismi, 2025'te 1 milyon 152 bin 158'e geriledi. Bu süreçte toplam düşüş 83 bin 670 oldu.
