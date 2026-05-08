Operasyonların ikinci aşamasında 5 ayrı mekana baskın yapılarak 9 kadın daha tespit edildi.

Kadınlar arasında Kazakistan, Rusya, Belarus, Etiyopya, Ukrayna, Brezilya ve Kenya uyruklular yer aldı.

Ankara'da yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri, yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirerek usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik başlatılan insan ticareti soruşturması kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Ankara’da gece yarısı operasyonu: 29 gözaltı 47 sınır dışı!

Bu kapsamda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yurt dışından Türkiye'ye getirildiği tespit edilen 38 kadın Göç Müdürlüğü'ne teslim edilip, sınır dışı edildi.

Kadınların uyrukları şu şekilde:

13 Kazakistan

11 Rus

4 Belarus

5 Etiyopya

3 Ukrayna

1 Brezilya

1 Kenya

Operasyonların ikinci aşamasında da ekipler 5 ayrı mekana baskın yaptı.

Bu operasyonlarda ise 9 yabancı uyruklu kadın daha tespit edilip sağlık kontrollerinin ardından Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

