Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon: Usulsüz çalıştırılan 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Ankara'da yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Ankara'da yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri, yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirerek usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik başlatılan insan ticareti soruşturması kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Ankara’da gece yarısı operasyonu: 29 gözaltı 47 sınır dışı!

Bu kapsamda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yurt dışından Türkiye'ye getirildiği tespit edilen 38 kadın Göç Müdürlüğü'ne teslim edilip, sınır dışı edildi.

Kadınların uyrukları şu şekilde:

  • 13 Kazakistan
  • 11 Rus
  • 4 Belarus
  • 5 Etiyopya
  • 3 Ukrayna
  • 1 Brezilya
  • 1 Kenya

Operasyonların ikinci aşamasında da ekipler 5 ayrı mekana baskın yaptı.

Bu operasyonlarda ise 9 yabancı uyruklu kadın daha tespit edilip sağlık kontrollerinin ardından Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

