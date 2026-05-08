CANLI YAYIN
Geri

Kadıköy'de galeri yangını: 4 lüks araç kullanılamaz hale geldi

İstanbul Kadıköy'deki bir oto galeride çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 4 araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Giriş Tarihi:
Kadıköy'de galeri yangını: 4 lüks araç kullanılamaz hale geldi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'nde bir oto galeride çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
  • Yangın, oto galerinin önünde park halinde olan bir otomobilde başladı ve diğer araçlara ile bitişikteki restorana sıçradı.
  • Yangın nedeniyle oto galerideki 4 araç kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki restoranda da hasar meydana geldi.
  • Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.
  • Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kadıköy'deki bir oto galeride çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'taki oto galerinin önünde park halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ARAÇLAR YANDI ALEV RESTORANA SIÇRADI

Alevler kısa sürede büyüyerek diğer otomobillere ve bitişikteki restorana sıçradı.

Kadıköy'deki bir oto galeride çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 4 araç kullanılamaz hale geldi (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan almıştır)

Bu sırada galerinin bulunduğu binada oturan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri şerit çekerek sokakta güvenlik önlemi aldı.

Kadıköy'de galeri yangını: 4 lüks araç kullanılamaz hale geldi-3

4 ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle oto galeride bulunan 4 araç kullanılamaz hale geldi. Bitişikteki restoranda da hasar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadıköy'de galeri yangını: 4 lüks araç kullanılamaz hale geldi-5 Kadıköy'de galeri yangını: 4 lüks araç kullanılamaz hale geldi-6 Kadıköy'de galeri yangını: 4 lüks araç kullanılamaz hale geldi-7
Arnavutköy'de yangın paniği! Alevler çevre binalara sıçradı
SONRAKİ HABER

Arnavutköy'de yangın paniği!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler