Alçiri Mahallesi'nde bulunan tarihi ceviz ağacı, geçmişten bugüne uzanan hikayesiyle dikkat çekiyor. Yıllara rağmen dimdik ayakta kalan ağacın, geçmiş dönemlerde çok daha fazla ürün verdiği ifade edilirken bugün bile yüzlerce kilogram ceviz vermesi bölge sakinlerini şaşırtıyor. Beş kuşaktır aynı bölgede yaşayan aileler ise ağacı koruyarak gelecek nesillere taşımayı sürdürüyor.

270 YILLIK AĞAÇ ZAMANA MEYDAN OKUYOR

Akçadağ ilçesine bağlı Alçiri Mahallesi'nde, yaklaşık bin 400 rakımlı alanda bulunan ceviz ağacı asırlardır yaşamını sürdürüyor. Rivayetlere göre 270 yıllık geçmişe sahip olan ağaç, hem heybetli görüntüsü hem de halen verimli oluşuyla dikkat çekiyor.

"DEDELERİMİZDEN KALAN BİR MİRAS"

Bölge sakinlerinden Aliseydi Maskar, ağacın uzun yıllardır aileleri tarafından korunduğunu belirterek, bu mirasın nesilden nesile aktarıldığını söyledi.

Maskar, ailelerinin yaklaşık yüz yıldır bölgede yaşadığını ifade ederek, kendilerinden önce yaşayanların da ağacı özenle koruduğunu dile getirdi.

HALEN YÜZLERCE KİLOGRAM ÜRÜN VERİYOR

Çocukluk yıllarında ağacın çok daha fazla ceviz verdiğini anlatan Maskar, yaşına rağmen ağacın halen üretken olduğunu söyledi.



Tarihi ağacın bugün bile yaklaşık 300 ila 350 kilogram arasında ürün verdiğini belirten Maskar, "Halen dimdik ayakta" sözleriyle ağacın dayanıklılığına vurgu yaptı.

