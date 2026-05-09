CANLI YAYIN
Geri

270 yıldır zamana ve doğaya meydan okuyor: Ceviz ağacı 300 kilodan fazla ürün veriyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, yüksek rakımlı bir bölgede yüzyıllardır ayakta duran ceviz ağacı görenleri hayran bırakıyor. Yaklaşık 270 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen ağaç, yalnızca doğanın gücünü değil aynı zamanda nesiller boyunca süren koruma kültürünü de gözler önüne seriyor. Bölge halkı için adeta yaşayan bir miras niteliği taşıyan ağaç, halen meyve vermeye devam ediyor.

Giriş Tarihi:
270 yıldır zamana ve doğaya meydan okuyor: Ceviz ağacı 300 kilodan fazla ürün veriyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Alçiri Mahallesi'nde 270 yıllık tarihi ceviz ağacı halen ayakta duruyor.
  • Yaklaşık bin 400 rakımlı alanda bulunan ağaç her yıl 300 ila 350 kilogram ceviz üretiyor.
  • Bölge sakini Aliseydi Maskar, ağacın dedelerinden kalan bir miras olduğunu ve ailelerin yaklaşık yüz yıldır bölgede yaşadığını belirtti.
  • Beş kuşaktır aynı bölgede yaşayan aileler ağacı koruyarak gelecek nesillere aktarıyor.
  • Maskar, çocukluğunda ağacın çok daha fazla ürün verdiğini ancak yaşına rağmen halen üretken olduğunu ifade etti.

Alçiri Mahallesi'nde bulunan tarihi ceviz ağacı, geçmişten bugüne uzanan hikayesiyle dikkat çekiyor. Yıllara rağmen dimdik ayakta kalan ağacın, geçmiş dönemlerde çok daha fazla ürün verdiği ifade edilirken bugün bile yüzlerce kilogram ceviz vermesi bölge sakinlerini şaşırtıyor. Beş kuşaktır aynı bölgede yaşayan aileler ise ağacı koruyarak gelecek nesillere taşımayı sürdürüyor.

270 yıldır zamana ve doğaya meydan okuyor: Ceviz ağacı 300 kilodan fazla ürün veriyor-2

270 YILLIK AĞAÇ ZAMANA MEYDAN OKUYOR

Akçadağ ilçesine bağlı Alçiri Mahallesi'nde, yaklaşık bin 400 rakımlı alanda bulunan ceviz ağacı asırlardır yaşamını sürdürüyor. Rivayetlere göre 270 yıllık geçmişe sahip olan ağaç, hem heybetli görüntüsü hem de halen verimli oluşuyla dikkat çekiyor.

270 yıldır zamana ve doğaya meydan okuyor: Ceviz ağacı 300 kilodan fazla ürün veriyor-3

"DEDELERİMİZDEN KALAN BİR MİRAS"

Bölge sakinlerinden Aliseydi Maskar, ağacın uzun yıllardır aileleri tarafından korunduğunu belirterek, bu mirasın nesilden nesile aktarıldığını söyledi.

270 yıldır zamana ve doğaya meydan okuyor: Ceviz ağacı 300 kilodan fazla ürün veriyor-4

Maskar, ailelerinin yaklaşık yüz yıldır bölgede yaşadığını ifade ederek, kendilerinden önce yaşayanların da ağacı özenle koruduğunu dile getirdi.270 yıldır zamana ve doğaya meydan okuyor: Ceviz ağacı 300 kilodan fazla ürün veriyor-5

HALEN YÜZLERCE KİLOGRAM ÜRÜN VERİYOR

Çocukluk yıllarında ağacın çok daha fazla ceviz verdiğini anlatan Maskar, yaşına rağmen ağacın halen üretken olduğunu söyledi.

270 yıldır zamana ve doğaya meydan okuyor: Ceviz ağacı 300 kilodan fazla ürün veriyor-6
Tarihi ağacın bugün bile yaklaşık 300 ila 350 kilogram arasında ürün verdiğini belirten Maskar, "Halen dimdik ayakta" sözleriyle ağacın dayanıklılığına vurgu yaptı.

(İHA, Takvim foto arşiv)

Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon: Usulsüz çalıştırılan 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi
SONRAKİ HABER

Usulsüz mekanlara operasyon!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler