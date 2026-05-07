Malatya Park AVM'nin düzenlediği dev çekilişin sonuçları açıklandı. İşte kazanan ve yedek listesi:

Hediye Grubu Asil Talihli (Ad Soyad / Şehir) Yedek Talihli (Ad Soyad / Şehir) iPhone 17 Pro 256 GB İlyas Köse (Malatya) Celil Kumsal (Malatya) Samsung Galaxy Z Flip7 FE Zeynep Çetin (Malatya) Mustafa Mercan (Malatya) Apple Mac Book Air M4 Esra Haskız (Malatya) Sadık Kaplan (Malatya) Sony Playstation 5 Digital Seval Biçer Akdemir (Malatya) Tezcan Yasan (Malatya) Samsung Buzdolabı (465LT) Şerif Aydınlık (Malatya) Kübranur Pehlivan (Malatya) Dyson V15s Detect (1) Ramazan Koç (Ankara) Selen Başıbüyük (Malatya) Dyson V15s Detect (2) Emine Selçuk (Malatya) Memet Acun (Malatya) Lenovo IdeaPad Slim 3 Cevdet Çıtak (Malatya) M. Mustafa Dönmez (Malatya) Philips Tam Otomatik Kahve Sakine Doğan Hasdemir (Malatya) Yusuf İşcan (Malatya) LG Dual Eco Klima Duygu Güvenç (Malatya) Muhammet Çekiç (Malatya) Dyson Airstrait Saç Düzleştirici Abdullah Özcan (Malatya) Firdevs Karadağlı (Malatya) Samsung Çamaşır Makinesi (9kg) M. Recep Açıkgöz (Malatya) İsfendiyar Zencirkıran (Malatya) PEAQ Led TV (1) Nebi Kılıç (Malatya) Şenay Keklik (Malatya) PEAQ Led TV (2) Ayşegül Ayna Özkeser (Malatya) Ebru Polat (Malatya) Roborock Q8 Max Pro Yasin Özkan (Malatya) Zeynep Şirin Yıldırım (Malatya) Grundig Bulaşık Makinesi Merve Koruyan (Malatya) Fatih Doğdu (Malatya)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.12.2025 tarih ve E-24951361-255.01.02-82512 sayılı izin ile MGG Malatya Girişim Grubu Tekstil Turizm Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına; 01.01.2026 (Saat 10.00) – 30.04.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Malatya Park AVM kampanyasında en yüksek kupon numarası 144.943' dir. 06.05.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 1 kişi Iphone 17 Pro 256 GB "Hat ve Kart Hariçtir.", 1 kişi Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256 GB "Hat ve Kart Hariçtir.", 1 kişi Apple Mac Book Air M4(10 CPU-8GPU)16/256/13,6", 1 kişi Sony Playsitation 5 Digital 825 GB, 1 kişi Samsung RT47CG6636S9TR E 465LT Üstten Donduruculu Buzdolabı, 2 kişi Dyson V15s Detect Submarine Dikey Süpürge, 1 kişi Lenovo IdeaPad Slim 3/AMD Ryzen 7 5825U/16GB RAM/512GB SSD/15.6" FHD/W11/Laptop 82XM00U5TX, 1 kişi Phılıps EP5544/80 Tam Otomatik Kahve Makinesi, 1 kişi LG S3NW12JA3AA Dual Eco 12.000 BTU A++ Klima, 1 kişi Dyson Airstrait Saç Düzleştirici, 1 kişi Samsung WW90DG6U25LEAH A enerji 9kg 1400 devr Çamaşır Makinesi, 2 kişi PEAQ PQ55FMN252 – 0276 Led TV, 1 kişi Roborock Q8 Ma Pro Robot Süpürge, 1 kişi Grunding GPDF 5711 Bulaşık Makinesi ikramiyesi kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 23.05.2026, yedek talihlilerin en geç 07.06.2026 tarihine kadar mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 10.06.2026' dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.