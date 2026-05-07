Ordu'daki Kumru Belediyesi, nüfus artışını desteklemek amacıyla teşvik kampanyası başlattı. Bu kapsamda 3 çocuktan 10 çocuk yapan ailelere kadar pek çok teşvik yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen aileler için bazı şartlar belirlendi.
Buna göre, başvuru yapacak ailenin:
"ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞTIK"
Destek ödemelerinin, gerekli belgelerin teslim edilmesinin ardından ailelerin hesaplarına yatırılacak.
İlçede nüfusun son yıllarda düşüş gösterdiğini belirten Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, "Kumru'muzun nüfusu 33 binden 28 binlere geriledi. Biz de bu duruma çözüm üretmek adına bir kampanya başlatma kararı aldık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aile yapısının güçlendirilmesine yönelik açıklamalarından ilham aldık. Hazırladığımız teşvik paketi belediye meclisi kararıyla hayata geçirildi. Teşvikler kademeli olarak artacak" diye konuştu.
Gençlere yönelik desteklerin de süreceğini belirten Yalçuva, nişan ve düğün organizasyonlarında belediye olarak imkanlar ölçüsünde katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.
GÖRÜLMEMİŞ NÜFUS TEŞVİĞİ