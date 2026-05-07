Kumru Belediyesi'nden çok çocuklu ailelere teşvik: 10 çocuğa sıfır araç, 8 çocuğa iş garantisi

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Başkan Erdoğan’ın aile yapısının güçlendirmesine yönelik açıklamalarından ilham aldı. 8 çocuk sahibi olanlara belediyede iş, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır araç verileceğini açıkladı.

Ordu'daki Kumru Belediyesi, nüfus artışını desteklemek amacıyla teşvik kampanyası başlattı. Bu kapsamda 3 çocuktan 10 çocuk yapan ailelere kadar pek çok teşvik yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen aileler için bazı şartlar belirlendi.

Buna göre, başvuru yapacak ailenin:

  • En az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet etmesi,
  • Doğan çocukların T.C. kimlik numarasına sahip olması,
  • Nüfus kayıt örneği,
  • İkametgah belgesi
  • IBAN bilgileriyle başvuru yapılması gerekiyor.

10 çocuğa bir otomobil teşviği. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

"ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞTIK"

Destek ödemelerinin, gerekli belgelerin teslim edilmesinin ardından ailelerin hesaplarına yatırılacak.

İlçede nüfusun son yıllarda düşüş gösterdiğini belirten Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, "Kumru'muzun nüfusu 33 binden 28 binlere geriledi. Biz de bu duruma çözüm üretmek adına bir kampanya başlatma kararı aldık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aile yapısının güçlendirilmesine yönelik açıklamalarından ilham aldık. Hazırladığımız teşvik paketi belediye meclisi kararıyla hayata geçirildi. Teşvikler kademeli olarak artacak" diye konuştu.

Gençlere yönelik desteklerin de süreceğini belirten Yalçuva, nişan ve düğün organizasyonlarında belediye olarak imkanlar ölçüsünde katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

GÖRÜLMEMİŞ NÜFUS TEŞVİĞİ

  • 3 çocuğa 50 bin TL
  • 4 çocuğa 100 bin TL
  • 5 çocuğa 150 bin TL
  • 6 çocuğa 200 bin TL
  • 8 çocuğa belediyede iş
  • 10 çocuğa sıfır otomobil

