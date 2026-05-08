Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan ve çevredeki yapılara sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Arnavutköy'de fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Yangın, Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevrede paniğe neden olan yangın için olay yerine Arnavutköy başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye ayrıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
BÖLGE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANDI
Polis ekipleri, yangının etkili olduğu alanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak cadde ve sokakları yaya ile araç trafiğine kapattı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Geniş alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.