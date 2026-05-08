CANLI YAYIN
Geri

Arnavutköy'de yangın paniği! Alevler çevre binalara sıçradı

İstanbul Arnavutköy, Anadolu Mahallesi’ndeki bir fabrikada öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yükselen alevler kısa sürede komşu yapılara sıçrarken, olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altın aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Arnavutköy'de yangın paniği! Alevler çevre binalara sıçradı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
  • Arnavutköy ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın söndürüldü.
  • Polis ekipleri yangının etkili olduğu alanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak cadde ve sokakları yaya ile araç trafiğine kapattı.
  • Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
  • Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan ve çevredeki yapılara sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Arnavutköy'de fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Yangın, Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Arnavutköy'de alevler etrafı sardı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevrede paniğe neden olan yangın için olay yerine Arnavutköy başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy'de yangın paniği! Alevler çevre binalara sıçradı-3

Bölgeye ayrıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Arnavutköy'de yangın paniği! Alevler çevre binalara sıçradı-4

BÖLGE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANDI

Polis ekipleri, yangının etkili olduğu alanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak cadde ve sokakları yaya ile araç trafiğine kapattı.

Arnavutköy'de yangın paniği! Alevler çevre binalara sıçradı-5

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Geniş alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Arnavutköy'de yangın paniği! Alevler çevre binalara sıçradı-6

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arnavutköy'de yangın paniği! Alevler çevre binalara sıçradı-8 Arnavutköy'de yangın paniği! Alevler çevre binalara sıçradı-9 Arnavutköy'de yangın paniği! Alevler çevre binalara sıçradı-10
İstanbul Beşiktaş’ta pala dehşeti: Polise saldırmaya çalıştı, vurularak durduruldu
SONRAKİ HABER

Beşiktaş'ta silahlı çatışma

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler