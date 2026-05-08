Polis ekipleri yangının etkili olduğu alanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak cadde ve sokakları yaya ile araç trafiğine kapattı.

Arnavutköy ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın söndürüldü.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan ve çevredeki yapılara sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Arnavutköy'de fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

