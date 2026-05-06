Migros Ülker Çikolata Kaplamalı kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte kazanan asil ve yedek talihliler

Migros Ülker Çikolata Kaplamalı kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bosch Serie 8 alttan donduruculu buzdolabı, Philips airfryer, 2.500 TL değerinde Migros dijital alışveriş kodu kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. İşte Migros Ülker Çikolata Kaplamalı kampanyası çekiliş sonuçları...

BOSCH SERİE 8 ALTTAN DONDURUCULU BUZDOLABI KAZANAN ASİL VE YEDEK TALİHLİLER:

SıraASIL TALİHLİLERYEDEK TALİHLİLER
1MUHARREM CAN ONARANSEVGİ GÜÇLÜ
2GÖKHAN DAĞŞENNUR ER
3TUĞBA GELENMELTEM YILDIRIM
4AHMET SATANORHAN UÇBAĞLAR
5AHMET KARTAL-İSTANBULKEMAL OCAK-İSTANBUL


PHİLİPS AİRFRYER HD9880/90 7000 SERİSİ KAZANAN ASİL VE YEDEK TALİHLİLER:

1ÇAĞRI ÜNALFAZİLET ÖZDEMİR
2GÜNGÖR SERİNKAAN ŞEN
3MUHAMMED HALİL KAYGISIZKÜBRA TUTKAÇ
4TURKAN AKSOYGÜLDEN AYDIN
5HASAN CAN TANBANU KOLAY
6NEHİR SU GÜLESORBEYZA GÖKSU
7MERT HIZŞADUMAN TÜTER
8AYÇİN ELİBOL ATAKULADNAN ABAY
9OSMAN KORKMAZGÜRSEL AĞAR
10SEFA TURAN DEMİRBÜŞRA USTA
11HÜSEYİN OĞUZ SELİCİOĞLUMİYASE ÇALI
12NUSRET TUNA - İZMİRBURAK SAYILKAN
13ERGÜN YILMAZOZGUR TASKİRAN
14BİLAL KURTGAMZE ÖNLÜ
15TAHA YASİN SEN - ŞIRNAKHİLAL ERDÖNMEZ


2.500 TLDEĞERİNDE MİGROS DİJİTAL ALIŞVERİŞ KODU KAZANAN ASİL VE YEDEK TALİHLİLER:

1AHMET KARAMANAYDIN ONBASIOĞLU
2SEDA ÇALIKMUSTAFA UBEYT OKUR
3ADEM ATAMANGÖNÜL BOZKURT
4VOLKAN KARABACAKŞEYDA MINDIK
5EZGİ ŞENGÜLDİLAN KARACAN
6CAFER NAFİZ ALTANCANNUR KURT DİKMEN - ANTALYA
7ENGİN DÜŞENDER BARIŞ
8MURAT ENEZMURAT AK
9BİROL ÖZDEMİRMUHAMMET GÜRKAN KURUKUZ
10AHMET GÜR - KOCAELİMEHMET GÜVERCİN
11ÜLKÜ ERDOĞANREMZİYE ATAŞ
12GÜLNUR KARAELEKFADİME KAÇAR
13MEHTAP DİRİMSUNÖMER BAZ
14HÜSEYİN ŞENZEKİ ÖZTÜRK
15METİN AYGÜNMEHMET ÇAĞRI
16NURULLAH ACUNTAMMAM EL ITANI
17SADIK GİRİŞENŞENOL KIRCI
18FARUK KURTKAMİL KAYA
19ÖMER BAYINDIRİSMAİL GÜMÜŞ
20CEM ÇAKIRGİZEM DEMİRDÖVEN


KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.02.2026 tarih ve E-58259698-255.01.02-86133 sayılı izin ile Migros Ticaret A.Ş. adına; 26.03.2026 (Saat 10.00) – 26.04.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Migros Ülker Çikolata Kaplamalı kampanyasında 516.136 katılım bulunmaktadır.

05.05.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 5 kişi Bosch Serie 8 Alttan Donduruculu Buzdolabı 186x75 cm No Frost KGP76AICON, 15 kişi Philips Airfryer HD9880/90 7000 Serisi Combi XXL Connected 8.3 lt Yağsız Fritöz, 20 kişi 2.500 TL değerinde Migros Diğital Alışveriş Kodu 07.06.2026 – 31.07.2026 tarihleri arasında geçerli olup Türkiye genelindeki tüm Migros, 5M Migros, Migros Jet ve Sanal Market Mağazalarından yapılacak alışverişlerde geçerli olacak Diğital Alışveriş Kodu kazanmıştır.

İkramiye kazanan talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için asil talihlilerin en geç 22.05.2026, yedek talihlilerin en geç 06.06.2026 tarihine kadar, mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 31.07.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.
