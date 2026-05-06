Mersin’deki faciada fosfor sinir gazı tespit edildi!

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Fosfor sinir gazı nedir?

Fosforlu sinir gazları kimyasal literatürde organofosfatlı sinir ajanları olarak tanımlanır ve asetilkolinesteraz enzimini geri dönüşümsüz olarak bloke ederek sinir sistemini felç eder. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre bu ajanlar sinir uçlarında asetilkolin birikmesine yol açarak kasların kontrolsüz uyarılmasına, solunum yetmezliğine ve dakikalar içinde ölüme neden olur.

Sarin, Soman ve VX gibi türleri bulunan bu bileşikler, tarım ilaçlarıyla (insektisitler) benzer bir moleküler temele sahip olsalar da çok daha düşük dozlarda dahi merkezi sinir sistemini tamamen devre dışı bırakacak toksisiteye sahiptirler.