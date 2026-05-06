Mersin’deki faciada fosfor sinir gazı tespit edildi!
Mersin’in Bozyazı ilçesinde 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü’nün hayatını kaybettiği zehirlenme faciasında ilk inceleme sonucu ortaya çıktı. Ailenin kaldığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak düzeyde fosfor gazı tespit edilirken, 6,5 aylık hamile anne Ebru Tülü’nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde yıllık izinlerini yakınlarının yanında geçiren Tülü ailesinin fenalaşmasıyla ortaya çıkan zehirlenme faciasında 8 yaşındaki Azra ile 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim Tülü yaşamını yitirdi. Hamile anne Ebru Tülü'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, polis memuru baba Musa Tülü servise alındı. Evde yapılan ilk incelemede, ailenin yattığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak düzeyde fosfor gazı tespit edildiği öğrenildi.
AİLE TATİL İÇİN BOZYAZI'YA GİTMİŞTİ
Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Musa Tülü (38), 6,5 aylık hamile eşi Ebru Tülü (33) ve çocukları Azra ile Ömer Selim Tülü, yıllık izinlerini geçirmek üzere Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarına ait eve gitti.
Tülü ailesi, 4 gün önce bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden Azra ve Ömer Selim Tülü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İKİ KARDEŞE DUALARLA VEDA
Azra ve Ömer Selim Tülü'nün cenazeleri, Bozyazı Devlet Hastanesi morgundaki ön otopsinin tamamlanmasının ardından Paşakonağı Mezarlığı'na götürüldü.
Cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Müftüsü Yakup Avcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından iki kardeş, okunan dualar eşliğinde toprağa verildi.
HAMİLE ANNE YOĞUN BAKIMDA
Çocukları gibi mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan Ebru Tülü ile Musa Tülü, Bozyazı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Anne Ebru Tülü'nün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, baba Musa Tülü'nün ise hayati tehlikeyi atlatarak servise alındığı öğrenildi.
BAŞSAVCILIKTAN ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA
Olayla ilgili Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Çocukların kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğünün yanı sıra Adana Adli Tıp Kurumundan da rapor istendi.
Otopsi sonrası alınan örnekler üzerinde yapılacak toksikolojik ve histopatolojik incelemelerin sonucunun beklendiği bildirildi.
AFAD EVDE VE ARAÇTA TARAMA YAPTI
Başsavcılığın talimatıyla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ailenin kaldığı 2 katlı bina ve çevresi ile yolculuk yaptıkları aracı detaylı şekilde inceledi.
Tahliye edilen binada özel ölçüm cihazlarıyla zehirli gaz ve kimyasal madde taraması yapıldı. Hava kalitesi de kontrol edildi.
İncelemenin ardından bina yeniden girişe kapatıldı.
ODADA FOSFOR GAZI TESPİT EDİLDİ
İlk incelemelerde, ailenin yattığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak düzeyde fosfor gazı tespit edildiği öğrenildi.
Tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak da kullanılan ve insan sağlığı için zararlı olduğu belirtilen gazın, çocukların ölümüne neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
TAHIL AMBARI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Gazın, odanın içinde tahıl koymak için ahşaptan yapılan yaklaşık 4-5 metrekarelik ambar tarzı bölümden sızmış olabileceği değerlendiriliyor.
Karantinaya alınan evde AFAD ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü, toksikolojik ve histopatolojik inceleme sonuçlarının da beklendiği bildirildi.
KESİN NEDEN LABORATUVAR SONUCUYLA BELLİ OLACAK
Olayla ilgili bayat tavuk eti zehirlenmesinden buğdayların ilaçlanmasına kadar çok sayıda iddia gündeme geldi. Ancak kesin nedenin, otopside alınan örnekler üzerinde yapılacak laboratuvar incelemeleriyle netleşeceği belirtildi.
Toksikolojik inceleme, vücutta bulunan kimyasal maddeler, ilaçlar, zehirler veya yabancı maddelerin tespit edilmesi süreci olarak biliniyor. Histopatolojik inceleme ise vücut dokuları ve hücrelerinin mikroskop altında detaylı şekilde incelenmesiyle yapılıyor. Ailenin yaşadığı zehirlenme faciasının kesin nedeni, Adli Tıp ve laboratuvar raporlarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.
Fosfor sinir gazı nedir?
Fosforlu sinir gazları kimyasal literatürde organofosfatlı sinir ajanları olarak tanımlanır ve asetilkolinesteraz enzimini geri dönüşümsüz olarak bloke ederek sinir sistemini felç eder. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre bu ajanlar sinir uçlarında asetilkolin birikmesine yol açarak kasların kontrolsüz uyarılmasına, solunum yetmezliğine ve dakikalar içinde ölüme neden olur.
Sarin, Soman ve VX gibi türleri bulunan bu bileşikler, tarım ilaçlarıyla (insektisitler) benzer bir moleküler temele sahip olsalar da çok daha düşük dozlarda dahi merkezi sinir sistemini tamamen devre dışı bırakacak toksisiteye sahiptirler.