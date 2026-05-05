Şişli'deki gelin cinayetinde kan donduran plan: Çocukları önce evden çıkarmışlar

Gelinini öldüren kaynana Menekşe K.'nın kızlarının, cinayet öncesi çocukları evden çıkardığı ortaya çıktı. Görümce Ceylan S. gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de Menekşe K. (58), gelini Burçin Şahin'i (25) silahla başından vurarak hayattan kopardı. Tutuklandı.
Cinayet anından hemen önce Şahin’in 6 ve 7 yaşındaki iki çocuğunun, görümceleri Ceylan S. ve Nehir K. tarafından evden uzaklaştırıldığı tespit edildi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

Şahin'in çocukları M.K. (6) ve S.K.'nın (7) olaydan bir süre önce görümceleri Ceylan S. (40) ve Nehir K. (32) tarafından evden çıkarıldığı belirlendi. Çocukları bir eve bırakan görümcelerin emlakçıya gittiği, burada bir süre beklediği ve cinayetin ardından paniğe kapılarak emlakçıdan çıktıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.
Menekşe K.


Ceylan S. gözaltına alındı. Ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer görümce Nehir K. ise aranıyor.
Ceylan S.
