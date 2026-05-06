1600 yıllık mumyanın içinde saklıydı: İlyada’ya ait papirüs bulundu

Yaklaşık 1600 yıllık bir mumyanın içinden çıkan beklenmedik bir parça, antik dünyaya dair bilinenleri yeniden sorgulatıyor. Araştırmacılar, bulunan papirüsün İlyada'nın "Gemi Kataloğu" bölümüne ait olduğunu belirlerken, bu keşif edebiyatın yalnızca okunmak için değil, cenaze ritüellerinde de kullanılmış olabileceğine işaret ediyor.

Bu bulgu, edebi bir metnin ilk kez doğrudan mumyalama sürecinde kullanıldığını ortaya koyarak bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Mısır'da yürütülen arkeolojik kazılarda, insanlık tarihinin en önemli edebi eserlerinden biri beklenmedik bir yerde gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmacılar, İlyada'ya ait bir papirüs parçasını Roma dönemine ait bir mumyanın içinde keşfetti.

OXYRHYNCHUS'TA DİKKAT ÇEKEN KEŞİF

Keşif, antik dönemde önemli bir yerleşim olan Oxyrhynchus'ta (günümüzde Al Bahnasa) gerçekleştirildi. Barselona Üniversitesi'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen kazılarda, yaklaşık 1600 yıl öncesine tarihlenen bir mezarda incelenen mumyanın karın bölgesine yerleştirilmiş papirüs bulundu.

Araştırmacılar, söz konusu metnin Homeros'un ünlü destanı İlyada'nın II. kitabında yer alan "Gemi Kataloğu" bölümüne ait olduğunu belirledi. Bu bölüm, Truva Savaşı öncesinde Yunan ordusuna katılan birliklerin detaylı listesini içeriyor.

EDEBİ METİNLERİN CENAZE RİTÜELLERİNDE KULLANIMI

Daha önce bölgede bulunan papirüslerin büyük çoğunluğu büyüsel ya da ritüel içeriklere sahipti. Ancak bu keşif, edebi bir metnin cenaze bağlamında kullanıldığı ilk örnek olarak kayda geçti.

Uzmanlara göre bu durum, Roma dönemi Mısır'ında kültürel ve dini uygulamaların sanılandan daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Edebi metinlerin yalnızca okunmak için değil, ritüel amaçlarla da kullanılmış olabileceği ihtimali güç kazanıyor.

30 YILI AŞKIN KAZI ÇALIŞMALARININ SONUCU

Söz konusu keşif, 1992 yılından bu yana sürdürülen Oxyrhynchus Arkeoloji Misyonu kapsamında gerçekleştirildi. Son kazı sezonunda ortaya çıkarılan mezar kompleksinde, kireçtaşından yapılmış odalar, süslü lahitler ve Roma dönemine ait mumyalar bulundu.

Uzmanlar, bu bulgunun yalnızca bir edebi metnin korunmuş olması açısından değil, aynı zamanda antik toplumların ölüm ritüellerine dair yeni bilgiler sunması bakımından da büyük önem taşıdığını vurguluyor.

TARİHE IŞIK TUTAN BİR PARÇA

Yaklaşık 3 bin yıl önce kaleme alınan İlyada'nın küçük bir parçasının bile bulunması bilim dünyası için önemli kabul edilirken, bu parçanın bir mumyanın içinde ortaya çıkması keşfi daha da sıra dışı hale getiriyor.

Araştırmacılar, bu bulgunun antik dünyada edebiyatın rolüne dair yeni tartışmaların önünü açacağını belirtiyor.

(Scitech Daily, yapay zeka, Takvim foto arşiv)