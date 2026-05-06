Bursa'da kendilerini 'doktor' olarak tanıtan 17 yabancı uyruklu şüpheli, yasa dışı sağlık hizmeti verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Operasyonlarda 4 kadın doğum uzmanı, 4 diş hekimi, 1 çocuk hastalıkları uzmanı ve 1 iç hastalıkları uzmanının evlerinde tıbbi ekipmanlar ele geçirildi.

Kaçak muayenehanelerde tedavi gören 57 yabancı uyruklunun bilgisine başvurulurken, adliyeye sevk edilen 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da kendilerini 'doktor' olarak tanıtıp, evlerinde yasa dışı sağlık hizmeti veren yabancı uyruklu 17 şüpheli, gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte diplomalar kullanarak, herhangi bir yasal yetki ya da izin olmaksızın ikamet adreslerini yasa dışı polikliniklere çeviren şüphelilerin, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak ücret karşılığında muayene ve tedavi hizmeti sunduklarını belirledi.

Bursa'da kendilerini 'doktor' olarak tanıtıp, evlerinde yasa dışı sağlık hizmeti veren yabancı uyruklu 17 şüpheli, gözaltına alındı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır) 3 AY TAKİP 9 ADRESE OPERASYON 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Doktor olmadığı halde kendisini 'doktor' olarak tanıtan yabancı uyruklu 7 şüpheli ile sağlık alanında eğitim alan ancak Türkiye'de çalışma izni bulunmadan doktorluk yapan 10 şüpheli yakalandı.