Antalya'da "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik davada karar çıktı. 35 sanıklı dosyada 26 sanık, 5 yıl 8 ay ile 32 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Kapalı görülen duruşmada mahkeme, bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, bazı sanıkların tahliyesine ve bir sanığın tutuklanmasına hükmetti.
KENTTE KORKU DÜZENİ KURMAYA ÇALIŞMIŞLAR
Antalya genelinde 2024 yılı boyunca "Daltonlar" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 ayrı eylem tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı, şüphelilerden 30'u tutuklandı.
İddianamede, örgüt yönetiminde yer aldığı belirtilen Bünyamin Yıkar'ın firari olduğu ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı kaydedildi.
CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda adeta cephanelik ortaya çıkarıldı. Ekipler, 2 el bombası, 34 tabanca, 5 av tüfeği, 972 tabanca mermisi, 3 balistik yelek ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Dosyada, eylemlerin büyük bölümünün 2024 yılı Mart ve Ağustos ayları arasında Antalya'nın Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde işlendiği belirtildi. Mağdurların önemli kısmının aynı çevreden kişiler olduğu kaydedildi.
SİLAHLA TEHDİT, DARP, YAĞMA VE BASKI
İddianameye göre örgüt üyeleri, mağdurları silahla tehdit etti, bazı kişileri zorla araçlara bindirerek darbetti, iş yerlerine zarar verdi ve örgüt adını kullanarak para talep etti.
Savcılık, örgütün özellikle eğlence mekanları ve galerileri hedef aldığını belirledi. Örgüt mensuplarının bu işletmelerden 5 milyon lira ile 20 milyon lira arasında değişen paralar istediği, ödeme yapmayı reddeden işletmelere ise saldırılar düzenlediği ifade edildi.
"ÖDE YOKSA BOMBALAYACAĞIZ" TEHDİDİ
Dosyada yer alan bilgilere göre örgüt yöneticileri, yurt dışından sosyal medya üzerinden görüntülü aramalarla işletme sahiplerini tehdit etti. Mağdurlara "Öde yoksa bombalayacağız" şeklinde mesajlar gönderildiği belirlendi.
Savcılık, örgütün Antalya'da korku ve baskı düzeni kurmaya çalıştığını vurguladı. Sanıkların "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli yağma", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme" ve "tehlikeli madde bulundurma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.
30'U TUTUKLU 35 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Karar duruşmasında 30'u tutuklu 35 sanık hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, 22 sanığı "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "olası kastla silahla yaralama", "nitelikli yağma", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "cebir veya tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından cezalandırdı.
Bu kapsamda 22 sanığa 5 yıl 8 ay ile 32 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
ÇETE ÜYELERİ KARARI DUYUNCA ŞOK YAŞADI
Mahkeme, sanıklardan 14'ünün tutukluluk halinin devamına karar verdi. 6 sanık tahliye edilirken, 1 sanığın tutuklanmasına hükmedildi. 8 sanık ise beraat etti.
Dosyada yargılanan 18 yaşından küçük 5 sanıktan 4'ü de aynı suçlardan 5 yıl 8 ay ile 30 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuklardan 2'si tahliye edilirken, 1'i hakkında beraat kararı verildi.
Kararın açıklanmasının ardından çete üyelerinin büyük şok yaşadığı öğrenildi.