29 yıllık lezzetin sırrı: Kıvamını bulması 3 yıl sürdü

Samsun’da aktarlık yapan Recai Doğanay, tamamen kendi geliştirdiği özel baharat karışımını yaklaşık 29 yıldır müşterileriyle buluşturuyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte mangal sezonunun açılması, özel baharatlara olan ilgiyi artırırken Doğanay’ın hazırladığı karışım da yoğun talep görüyor.

  • Manisa'da aktar Doğanay, 3 yıllık çalışma sonucu 29 farklı baharattan oluşan özel bir karışım geliştirdi.
  • Karışımda reyhan, safran, kişniş, fesleğen, köri, isot, nane, kekik ve pul biber gibi baharatlar belirli ölçülerle harmanlanıyor.
  • Doğanay, karışımın sırrının baharatların kullanım oranlarında olduğunu ve bazı ürünleri yarım gram hassasiyetle eklediğini belirtti.
  • Özel baharat karışımı özellikle tavuk yemeklerinde tercih ediliyor, mangal, köfte ve fırın yemeklerinde de kullanılıyor.
  • Tek seferde 20 kilogram üretilen baharatın kilogram fiyatı bin TL olarak belirlendi.

Hazır ürünlerde aradığı lezzeti bulamayan vatandaşların farklı aromalara yöneldiğini belirten Doğanay, geliştirdiği karışımın tam 29 farklı baharattan oluştuğunu söyledi. Reyhan, safran, kişniş, fesleğen, köri, isot, nane, kekik ve pul biber gibi birçok ürünün belirli ölçülerle harmanlandığını ifade eden aktar, asıl sırrın kullanılan oranlarda olduğunu dile getirdi.

"DOĞRU KIVAMI BULMAK KOLAY OLMADI"

Özel karışımın tarifini oluşturmanın uzun yıllar sürdüğünü anlatan Doğanay, "Herkes baharatları bilse bile aynı tadı yakalayamaz. Çünkü önemli olan hangi üründen ne kadar kullanıldığı. Bazı baharatların aroması çok baskın olduğu için gramajı hassas ayarlamak gerekiyor. Bu kıvamı yakalamam tam 3 yılımı aldı" dedi.

Baharatın özellikle tavuk yemeklerinde tercih edildiğini söyleyen Doğanay, mangal, köfte ve fırın yemeklerinde de sıkça kullanıldığını belirtti. Ölçü konusunda oldukça titiz davrandığını ifade eden aktar, bazı ürünleri yarım gram hassasiyetle eklediğini söyledi.

Örneğin yenibaharın 9,5 gram kullanıldığını, safranın ise çok küçük miktarlarda karışıma dahil edildiğini anlattı.

"TÜM ÜRÜNLER KENDİ DÜKKANIMDAN"

Karışımı büyük ölçeklerde hazırladığını söyleyen Doğanay, tek seferde yaklaşık 20 kilogram üretim yaptığını belirtti. Baharatların tamamının kendi dükkanındaki ürünlerden seçildiğini vurgulayan aktar, dışarıdan farklı bir ürün kullanmadığını ifade etti.

Özel karışımın hem gram hem de kilo şeklinde satışa sunulduğunu belirten Doğanay, ürünün kilogram fiyatının ise 1.000 TL olduğunu söyledi.

