Uşak'ta zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin 43 AV 545 plakalı cipin sürücüsü Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35), çocukları Nil Özlüer (6) ve Selin Özlüer (1) olduğu öğrenildi.

BİR OTOBÜS VE 6 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde 64 AN 365 plakalı Anadolu Turizm'e ait yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler kazaya müdahale etti.

Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Başhekim Mesut Saka'dan bilgi aldı.

Kartal, buradaki bazı yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kartal, "Bugün saat 22.20 sıralarında İzmir istikametinde 7 aracın karıştığı bir trafik kazası oldu. 4 vatandaşımızı kaybettik. 34 vatandaşımız yaralı olarak, 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14'ü de ilimizdeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımız arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin." dedi.

Vali Kartal'a, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi de eşlik etti.

ANNE BABA VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin 43 AV 545 plakalı cipin sürücüsü Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35), çocukları Nil Özlüer (6) ve Selin Özlüer (1) olduğu öğrenildi.

