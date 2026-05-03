Ayrıca Şahintepe Mahallesi Teleferik Parkı yanında konteynerin yıkılması sonucu 2 kişi, Oğuzeli Caddesi çatı uçması sonucu 2 kişi, İbrahimli Mahallesi Erikçe yolu çatı uçması sonucu 1 kişi, Göksuncuk Mahallesi elektrik şantiyesinde fırtınaya bağlı trafik kazası 2 yaralı, Gaziler Mahallesi konteyner yıkılması 1 yaralı, İkonova konutları market önünde aracın üzerine tente düşmesi sonucu 2 kişi, Çamlıtepe Mahallesi fırtınada yüksekten düşme sonucu 1 kişi, Yeşilvadi Konutları önünde su birikintisinde oluşan kaza su sonucu da 2 kişi ve adresleri öğrenilemeyen noktalarda yaşanan kazalarla birlikte toplam yaralananların sayısı 23'e ulaştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Kentte etkili olan süper hücre fırtınası ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, "İlimizde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşanmıştır. Şu an itibarıyla Alleben Deresi'nde meydana gelen taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, durum ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Şehrimizin farklı noktalarında olumsuz hava koşullarından etkilenen bazı vatandaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, gerekli müdahaleler ilgili ekiplerimizce süratle gerçekleştirilmiştir.

Genel itibarıyla şehir içi trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etmektedir. Emniyet, Jandarma, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimize bağlı ekipler sahada aktif olarak görev yapmakta; gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir. Meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışın 4 Mayıs 2026 sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" dedi.

ŞANLIURFA'DA FIRTINA VE DOLU HAYATI FELÇ ETTİ Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve fırtına hayatı adeta durma noktasına getirdi. İlçede aniden bastıran dolu yağışı ve fırtına ile birlikte Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki bir yük kamyoneti yan yattı. Yine fırtınanın etkisiyle duba restoranların halatlarının koptuğu ilçede bir caminin minaresi yıkıldı, ağaçlar araçların üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı. Kısa süre etkili olan dolu yağışı ve fırtına sonrası yetkililer, vatandaşlara dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.