İstanbul'da kuvvetli lodos: Arnavutköy’de caminin minaresi sallandı iki bina tahliye edildi

Arnavutköy’de rüzgarın etkisiyle sallanan cami minaresi büyük paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı camiye yakın iki bina tahliye edildi.

  • İstanbul Arnavutköy'deki Berat Camii'nin minaresi rüzgarın etkisiyle sallanmaya başlaması üzerine güvenlik alarmı verildi.
  • Olay yerine sevk edilen polis ve zabıta ekipleri, Ziya Ülhak Caddesi'nin bir kısmını tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapattı.
  • Minarenin yıkılma riskine karşı cami çevresindeki iki bina tahliye edilerek 7 aile güvenli bölgelere yerleştirildi.
  • Tahliye edilen vatandaşlar Arnavutköy Belediyesi tarafından sağlanan yurt ve otellere veya kendi yakınlarının yanına yönlendirildi.
  • Ekiplerin inceleme çalışmaları tamamlanana kadar Berat Camii ve çevresindeki riskli alan kullanıma kapatıldı.

Olay, öğle saatlerinde İstanbul Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzerinde bulunan Berat Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, rüzgarın etkisiyle cami minaresi sallanmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Caddenin bir kısmı tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, caminin yakınında bulunan iki bina tahliye edildi.

Binalarda yaşayan 7 aileden isteyenler kendi yakınlarına, isteyenler ise Arnavutköy Belediyesi tarafından belirlenen yurt ve otellere yerleştirildi.

Minare ile ilgili ekiplerin incelemeleri devam ederken işlem tamamlanana kadar caminin kullanıma kapalı olduğu öğrenildi.

