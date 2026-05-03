Olay, öğle saatlerinde İstanbul Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzerinde bulunan Berat Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, rüzgarın etkisiyle cami minaresi sallanmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Caddenin bir kısmı tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, caminin yakınında bulunan iki bina tahliye edildi.

Binalarda yaşayan 7 aileden isteyenler kendi yakınlarına, isteyenler ise Arnavutköy Belediyesi tarafından belirlenen yurt ve otellere yerleştirildi.

Minare ile ilgili ekiplerin incelemeleri devam ederken işlem tamamlanana kadar caminin kullanıma kapalı olduğu öğrenildi.