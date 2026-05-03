"ARAÇLARI YAVAŞLATACAK ÖNLEMLER YOK"

Kazayla ilgili konuşan Görkem Selvitop'un amcası Mehmet Güner, "Yeğenim Görkem Selvitop iş yerinden servise binip buraya geliyor. Evine gitmek için başka bir otobüse binmek üzere beklerken, arkadan gelen süratli bir kamyonet ışıkların önünde rögar kapağını altına alıp sürükleyerek ilerliyor.

Araç kaldırıma çıkarak yeğenimi altına alıp eziyor. Bu yolda daha önce de çok sayıda kaza oldu. Burada araçları yavaşlatacak önlemler yok, bunların yapılması gerekiyor.

Bu nedenle hem araç şoföründen hem de gerekli çalışmaları yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi olacağız" dedi.