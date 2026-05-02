Olay yerinde yapılan incelemede 3 adet boş kovan bulundu ve şüpheli Menekşe K. gözaltına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burçin Şahin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

Olay, Feriköy Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

Eşi cezaevinde olan Burçin Şahin, birlikte yaşadığı kayınvalidesi Menekşe K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Evde büyüyen tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre Menekşe K., evde bulunan silahla gelini Burçin Şahin'e art arda ateş etti.