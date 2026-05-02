İstanbul Şişli'de aile içi tartışma kanlı bitti. Kurtuluş Caddesi'ndeki bir apartmanda birlikte yaşadığı gelini Burçin Şahin'i silahla vuran kayınvalide Menekşe K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Şahin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dairede 3 adet boş kovan buldu.
TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ
Olay, Feriköy Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
Eşi cezaevinde olan Burçin Şahin, birlikte yaşadığı kayınvalidesi Menekşe K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Evde büyüyen tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre Menekşe K., evde bulunan silahla gelini Burçin Şahin'e art arda ateş etti.
AĞIR YARALI KALDIRILDI, KURTARILAMADI
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Burçin Şahin'i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayınvalide Menekşe K. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
POLİS APARTMANI GÜVENLİK ŞERİDİYLE KAPATTI
Cinayetin işlendiği apartman çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede detaylı çalışma yaptı. İncelemede 3 adet boş kovan bulundu. Cinayette kullanılan silaha ilişkin incelemenin de sürdüğü öğrenildi.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli Menekşe K.'nin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Menekşe Karaböcek'in suç kaydı olmadığı ancak "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.