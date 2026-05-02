Hamileliği 15 ay doğum 1 buçuk saat sürdü: Görmek için herkes sıraya girdi

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda Türkiye’nin ilk yerli zürafası dünyaya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren başarılı bir operasyonla hayata gözlerini açan zürafa yavrusunun ismi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dijital anketle belirlendi. Yavru zürafaya oy birliğiyle "Çınar" adı verildi.

  • Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 14 Şubat'ta Türkiye'de ilk kez doğan erkek zürafa yavrusuna yapılan anket sonucunda 'Çınar' ismi verildi.
  • Dişi zürafa Selvi 15 aylık gebelik sürecinin ardından 1,5 saatlik doğumla sağlıklı erkek yavrusunu dünyaya getirdi.
  • Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, zürafa yavrusunun isminin sosyal medya anketi sonucunda belirlendiğini açıkladı.
  • Yavru zürafanın babası Şakir, Selvi'nin hamileliği sırasında fizyolojik ömrü dolduğu için vefat etti.
  • Türkiye'de doğan ilk zürafa Çınar'ı görmek için Antakya dahil farklı illerden ziyaretçiler Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na geliyor.

Türkiye'nin en büyük doğal yaşam alanı olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı tarihi bir doğuma ev sahipliği yaptı. Türkiye'de ilk kez dünyaya gelen ve 15 aylık gebelik sürecinin ardından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde doğan erkek zürafa yavrusuna "Çınar" ismi verildi.

Türkiye'de ilk kez doğan erkek zürafa yavrusuna yapılan anket sonucunda 'Çınar' ismi verildi.

"Çınar" kayıtlara geçti

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusunun isminin belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından anket yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, katıldığı bir televizyon programında zürafa yavrusunun isminin anket sonucunda "Çınar" olarak belirlendiğini kaydetti.

Dişi zürafa Selvi 15 aylık gebelik sürecinin ardından 1,5 saatlik doğumla yavrusunu dünyaya getirdi.

Herkes onu görmeye geliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA'ya Kasım 2024'te dişi zürafa Selvi'nin hamile kaldığını belirtti.

Hamileliği 15 ay kadar sürüyor. Bu sürede erkek zürafamız Şakir, fizyolojik ömrü dolduğu için vefat etti. Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Selvi'nin yavrusu oldu. Gece doğum başladı ve 1,5 saat sonra Selvi yavrusunu doğurdu. Sağlıklı bir erkek yavrumuz oldu.

Türkiye'de doğan ilk zürafa Çınar'ı görmek için Antakya dahil farklı illerden ziyaretçiler Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na geliyor.

"Oğlum kadar küçükken gelmiştim"

Türkiye'de doğan ilk zürafa olan "Çınar", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Okan Araman, Antakya'dan Doğal Yaşam Parkı'nı gezmek için geldiklerini belirtti.

Türkiye'de ilk defa zürafanın doğduğunu duyduk. Onu görmeye geldik, ben oğlum kadar küçükken buraya gelmiştim. Şakir'in babasını görmüştüm. Şimdi de yavrusunu gördüğümüz için heyecan duyduk.

