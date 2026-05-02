Dişi zürafa Selvi 15 aylık gebelik sürecinin ardından 1,5 saatlik doğumla yavrusunu dünyaya getirdi.

Herkes onu görmeye geliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA'ya Kasım 2024'te dişi zürafa Selvi'nin hamile kaldığını belirtti.

Hamileliği 15 ay kadar sürüyor. Bu sürede erkek zürafamız Şakir, fizyolojik ömrü dolduğu için vefat etti. Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Selvi'nin yavrusu oldu. Gece doğum başladı ve 1,5 saat sonra Selvi yavrusunu doğurdu. Sağlıklı bir erkek yavrumuz oldu.