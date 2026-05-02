Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden olan yapı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılında restorasyona alınan camide kubbe kaplamaları onarıldı ve yapı ibadete açıldı.

Taraklı'da bulunan Yunus Paşa Camii, kubbesinde kullanılan kurşun kaplama ve taş bloklar arasına kurşun dökülmesi nedeniyle Kurşunlu Camii olarak anılıyor.

Halk arasında "Kurşunlu Camii" olarak da bilinen yapı, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

"KURŞUNLU CAMİİ" İSMİNİ YAPI TEKNİĞİNDEN ALIYOR

Caminin kubbesinde kullanılan kurşun kaplama ve taş blokların arasına demir yerine kurşun dökülmesi nedeniyle yapı, bölgede "Kurşunlu Camii" adıyla anılıyor. Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak gösterilen cami, yıllara meydan okuyan sağlamlığıyla öne çıkıyor.

Tarihi yapı, sadece ibadet merkezi olarak değil, aynı zamanda kültürel miras niteliği taşıyan bir eser olarak da değerlendiriliyor.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Yıllar içerisinde meydana gelen yıpranmaların ardından cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılında restorasyon kapsamına alındı. Çalışmalar çerçevesinde kubbedeki kurşun kaplamalarda oluşan bozulmalar giderildi, pencere bölümlerindeki çatlaklar onarıldı ve yapının korunmasına yönelik rölöve ile restitüsyon işlemleri gerçekleştirildi.

Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tarihi cami yeniden ibadete açıldı.

HAMAMDAN GELEN BUHARLA ISITILIYORDU

Cami hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, yapının geçmişte farklı bir ısıtma sistemiyle dikkat çektiğini söyledi. Caminin yaklaşık 40 metre arkasında bulunan tarihi hamamın aktif olduğu dönemlerde oluşan buharın, caminin ısıtılmasında kullanıldığını belirten Yılmaz, bunun dönemin ileri mimari anlayışını yansıttığını ifade etti.