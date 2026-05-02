Halk arasında "Kurşunlu Camii" olarak da bilinen yapı, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
"KURŞUNLU CAMİİ" İSMİNİ YAPI TEKNİĞİNDEN ALIYOR
Caminin kubbesinde kullanılan kurşun kaplama ve taş blokların arasına demir yerine kurşun dökülmesi nedeniyle yapı, bölgede "Kurşunlu Camii" adıyla anılıyor. Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak gösterilen cami, yıllara meydan okuyan sağlamlığıyla öne çıkıyor.
Tarihi yapı, sadece ibadet merkezi olarak değil, aynı zamanda kültürel miras niteliği taşıyan bir eser olarak da değerlendiriliyor.
RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Yıllar içerisinde meydana gelen yıpranmaların ardından cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılında restorasyon kapsamına alındı. Çalışmalar çerçevesinde kubbedeki kurşun kaplamalarda oluşan bozulmalar giderildi, pencere bölümlerindeki çatlaklar onarıldı ve yapının korunmasına yönelik rölöve ile restitüsyon işlemleri gerçekleştirildi.
Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tarihi cami yeniden ibadete açıldı.
HAMAMDAN GELEN BUHARLA ISITILIYORDU
Cami hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, yapının geçmişte farklı bir ısıtma sistemiyle dikkat çektiğini söyledi. Caminin yaklaşık 40 metre arkasında bulunan tarihi hamamın aktif olduğu dönemlerde oluşan buharın, caminin ısıtılmasında kullanıldığını belirten Yılmaz, bunun dönemin ileri mimari anlayışını yansıttığını ifade etti.
OSMANLI DÖNEMİNDEN KALAN MEZARLAR KORUNUYOR
Yunus Paşa Camii'nin bahçesinde Osmanlı dönemine ait mezar taşları da bulunuyor. Dönemin sosyal statüsünü yansıtan işlemeli mezar taşlarının büyük önem taşıdığını belirten vatandaşlar, tarihi mirası titizlikle koruduklarını ifade ediyor.
Asırlardır ayakta kalan Yunus Paşa Camii, tarihi dokusu, mimarisi ve kültürel değeriyle Taraklı'nın simgeleri arasında yer almaya devam ediyor.
(İHA, AA)