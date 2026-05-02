Beykoz Gümüşsuyu’nda 4 gündür giderilmeyen İSKİ arızası | Vatandaşlar isyanda: "2026'da 90'ları yaşıyoruz"

İstanbul Beykoz’un Gümüşsuyu Mahallesi’nde İSKİ şebekesinde meydana gelen arıza, 4 gündür giderilemeyince vatandaş isyan bayrağını açtı. 2026 yılında susuzlukla imtihan edilen mahalleli, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ellerinde bidon ve kovalarla su tankerlerinin başında uzun kuyruklar oluşturdu. İSKİ’den net bir yanıt alamayan vatandaşların imdadına Beykoz Belediyesi yetişirken, sokaklardaki manzara 1990’lı yılların eski İstanbul görüntülerini aratmadı.

Beykoz Gümüşsuyu’nda 4 gündür giderilmeyen İSKİ arızası | Vatandaşlar isyanda: "2026'da 90'ları yaşıyoruz"
  • Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde günlerdir devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar bidonlarla su taşımak zorunda kalıyor.
  • Mahalle sakinleri İSKİ çağrı merkezini defalarca aramalarına rağmen her seferinde farklı saat verildiğini ve oyalandıklarını belirtiyor.
  • Vatandaşlar yağmur suyu biriktirerek temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor, abdest suyu için tankerlerden su taşıyor.
  • Su kesintisi nedeniyle kombiler arıza yaparak ısınma sorunu ortaya çıkıyor ve hastalar mağdur oluyor.
  • Mahalle sakinleri İBB yönetimini göreve çağırarak yaşanan durumun İstanbul'a yakışmadığını ifade ediyor.

Beykoz Gümüşsuyu'nda 2026 yılında temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen mahalleli, ellerinde bidon ve kovalarla tankerlerin başında uzun kuyruklar oluşturarak eski İstanbul günlerine geri döndü.

İSKİ'den çözüm gelmedi, vatandaşlar çareyi yağmur suyunda ve tankerlerde buldu. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

İSKİ'den net bir çözüm alamayan vatandaşların imdadına Beykoz Belediyesi yetişirken, mahalleli yaşanan bu plansızlığa ve günlerdir giderilemeyen mağduriyete isyan etti.

"2026 YILINDA DOKSANLARI YAŞIYORUZ"

Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi sakinleri, günlerdir devam eden kesinti nedeniyle günlük hayatın durma noktasına geldiğini belirtti. İSKİ'nin çağrı merkezlerini defalarca aramalarına rağmen her seferinde farklı bir saat verilerek oyalandıklarını söyleyen mahalleli, yaşanan iletişim kopukluğuna tepki gösterdi.

Bidonlarla metrelerce yol yürüyen vatandaşlar, "Her şey güzel olacak dendi ama 2026 yılında 90'lara geri döndük" diyerek sitem etti.

YAĞMUR SUYU İLE TEMİZLİK DÖNEMİ

Mağduriyetini anlatan mahalle sakinlerinden İbrahim Özdemir, trajikomik bir tabloyu gözler önüne serdi.

Özdemir, "Tankerlerden abdest suyu taşıyoruz. Lavabolar için ise yağmur suyu biriktirip onu kullanıyoruz. Dün su gelecek dediler ama sabah kalktığımızda yine kuruydu. Taharet musluğunu bile yağmur suyuyla doldurur hale geldik" dedi.

Mahalle sakinlerinden Kadir Özkaya.

"ABDESTİM BOZULMASIN DİYE UYUMUYORUM"

Mahallede yaşanan kriz sadece temizlik değil, ibadetleri de vurdu. Gece yarısı içme suyuyla abdest aldığını belirten Kadir Özkaya, "Dijital çağ, yapay zeka diyoruz ama bir suyu veremiyorlar. Abdest aldıktan sonra bozulmasın diye yatıp uyumuyorum, camiye bile gidemiyorum. Tuvalete gitmeye korkar hale geldik, durum gerçekten vahim" ifadelerini kullandı.

KOMBİLER ARIZA YAPTI, HASTALAR MAĞDUR

Sadece susuzluk değil, suyun olmaması teknik cihazları da vurdu. Mahalle sakini Eray Külyat, beş gündür devam eden bu çile yüzünden kombilerin arıza yaptığını ve ısınma sorunuyla da karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Eray Külyat

"İSKİ gerçekçi olsun, sürekli saat verip bizi bekletiyorlar. Evinde hastası olan var, bu manzara İstanbul'a yakışmıyor" diyen Külyat, İBB yönetimini göreve çağırdı.

