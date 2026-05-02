YAĞMUR SUYU İLE TEMİZLİK DÖNEMİ Mağduriyetini anlatan mahalle sakinlerinden İbrahim Özdemir, trajikomik bir tabloyu gözler önüne serdi. Özdemir, "Tankerlerden abdest suyu taşıyoruz. Lavabolar için ise yağmur suyu biriktirip onu kullanıyoruz. Dün su gelecek dediler ama sabah kalktığımızda yine kuruydu. Taharet musluğunu bile yağmur suyuyla doldurur hale geldik" dedi.

Mahalle sakinlerinden Kadir Özkaya. "ABDESTİM BOZULMASIN DİYE UYUMUYORUM" Mahallede yaşanan kriz sadece temizlik değil, ibadetleri de vurdu. Gece yarısı içme suyuyla abdest aldığını belirten Kadir Özkaya, "Dijital çağ, yapay zeka diyoruz ama bir suyu veremiyorlar. Abdest aldıktan sonra bozulmasın diye yatıp uyumuyorum, camiye bile gidemiyorum. Tuvalete gitmeye korkar hale geldik, durum gerçekten vahim" ifadelerini kullandı.

KOMBİLER ARIZA YAPTI, HASTALAR MAĞDUR Sadece susuzluk değil, suyun olmaması teknik cihazları da vurdu. Mahalle sakini Eray Külyat, beş gündür devam eden bu çile yüzünden kombilerin arıza yaptığını ve ısınma sorunuyla da karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.