CANLI YAYIN
Geri

THY uçuşta vites yükseltti: 21 milyon yolcu taşıyarak Avrupa'nın lideri oldu

Türk Hava Yolları, 2026’nın ilk çeyreğinde Avrupa havacılık sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Eurocontrol verilerine göre şirket, network taşıyıcılar kategorisinde Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu oldu. Yolcu sayısını ve kapasitesini çift haneli oranlarda artıran THY, küresel havacılık sektöründeki zorluklara rağmen büyümesini sürdürdü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
THY uçuşta vites yükseltti: 21 milyon yolcu taşıyarak Avrupa'nın lideri oldu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türk Hava Yolları, IATA verilerine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,9 pazar payıyla dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcısı oldu.
  • THY, Eurocontrol verilerine göre 2026 Ocak-Mart döneminde Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren network hava yolu şirketi konumuna yükseldi.
  • Şirketin taşıdığı yolcu sayısı 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 13 artarak 21,3 milyona ulaştı.
  • THY'nin yolcu kapasitesi 2026 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.
  • Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı'ndaki SMARTIST kargo terminali ve geniş destinasyon ağı sayesinde küresel pazardaki konumunu güçlendirdi.

Küresel jeopolitik gerilimler, uçak teslimatlarındaki gecikmeler ve motor kaynaklı sorunların gölgesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Hava Yolları, 2026 yılının ilk üç ayında hem yolcu taşımacılığında hem de hava kargoda dikkat çeken sonuçlar elde etti. Şirket, IATA verilerine göre hava kargoda dünya liderliğine yükselirken Avrupa'da en fazla sefer yapan network hava yolu unvanını da aldı.

THY uçuşta vites yükseltti: 21 milyon yolcu taşıyarak Avrupa'nın lideri oldu-2

THY AVRUPA'DA ZİRVEYE ÇIKTI

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sunduğu 2026 yılı ilk çeyrek faaliyet raporunda operasyonel büyümesini sürdürdüğünü açıkladı. Şirket, yılın ilk üç ayında Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren network hava yolu şirketi olarak öne çıktı.

Eurocontrol verilerine göre THY, 2026'nın Ocak-Mart döneminde Avrupa hava trafiğinde lider konuma yükseldi. Şirketin yolcu kapasitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi.

THY uçuşta vites yükseltti: 21 milyon yolcu taşıyarak Avrupa'nın lideri oldu-3

YOLCU SAYISI 21,3 MİLYONA ULAŞTI

Faaliyet raporunda yer alan verilere göre THY'nin taşıdığı yolcu sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 13 artarak 21,3 milyona çıktı. Şirket, küresel havacılık sektöründe yaşanan tedarik sıkıntıları ve operasyonel baskılara rağmen büyümesini korudu.

THY uçuşta vites yükseltti: 21 milyon yolcu taşıyarak Avrupa'nın lideri oldu-4

Açıklamada, artan yolcu talebinin geniş uçuş ağı ve operasyonel verimlilik sayesinde karşılandığı vurgulandı.

THY uçuşta vites yükseltti: 21 milyon yolcu taşıyarak Avrupa'nın lideri oldu-5

TURKISH CARGO KÜRESEL GÜCÜNÜ ARTIRDI

THY'nin kargo markası Turkish Cargo da ilk çeyrekte uluslararası pazarda dikkat çeken bir performans sergiledi. İstanbul Havalimanı'nda bulunan SMARTIST kargo terminalinin sağladığı teknoloji altyapısı ve şirketin geniş destinasyon ağı sayesinde marka, küresel hava kargo pazarındaki konumunu güçlendirdi.

THY uçuşta vites yükseltti: 21 milyon yolcu taşıyarak Avrupa'nın lideri oldu-6

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVA KARGO TAŞIYICISI OLDU

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre Turkish Cargo, 2026 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 6,9 pazar payına ulaşarak dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcısı oldu.

THY uçuşta vites yükseltti: 21 milyon yolcu taşıyarak Avrupa'nın lideri oldu-7

Şirketin hem yolcu hem de kargo operasyonlarında elde ettiği büyüme, THY'nin küresel havacılık sektöründeki etkisini artırmaya devam etti.

(DHA, Takvim foto arşiv)

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler