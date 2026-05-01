THY'nin yolcu kapasitesi 2026 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.

THY, Eurocontrol verilerine göre 2026 Ocak-Mart döneminde Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren network hava yolu şirketi konumuna yükseldi.

Türk Hava Yolları, IATA verilerine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,9 pazar payıyla dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcısı oldu.

Küresel jeopolitik gerilimler, uçak teslimatlarındaki gecikmeler ve motor kaynaklı sorunların gölgesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Hava Yolları, 2026 yılının ilk üç ayında hem yolcu taşımacılığında hem de hava kargoda dikkat çeken sonuçlar elde etti. Şirket, IATA verilerine göre hava kargoda dünya liderliğine yükselirken Avrupa'da en fazla sefer yapan network hava yolu unvanını da aldı.

THY AVRUPA'DA ZİRVEYE ÇIKTI

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sunduğu 2026 yılı ilk çeyrek faaliyet raporunda operasyonel büyümesini sürdürdüğünü açıkladı. Şirket, yılın ilk üç ayında Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren network hava yolu şirketi olarak öne çıktı.

Eurocontrol verilerine göre THY, 2026'nın Ocak-Mart döneminde Avrupa hava trafiğinde lider konuma yükseldi. Şirketin yolcu kapasitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi.

YOLCU SAYISI 21,3 MİLYONA ULAŞTI

Faaliyet raporunda yer alan verilere göre THY'nin taşıdığı yolcu sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 13 artarak 21,3 milyona çıktı. Şirket, küresel havacılık sektöründe yaşanan tedarik sıkıntıları ve operasyonel baskılara rağmen büyümesini korudu.

Açıklamada, artan yolcu talebinin geniş uçuş ağı ve operasyonel verimlilik sayesinde karşılandığı vurgulandı.

TURKISH CARGO KÜRESEL GÜCÜNÜ ARTIRDI

THY'nin kargo markası Turkish Cargo da ilk çeyrekte uluslararası pazarda dikkat çeken bir performans sergiledi. İstanbul Havalimanı'nda bulunan SMARTIST kargo terminalinin sağladığı teknoloji altyapısı ve şirketin geniş destinasyon ağı sayesinde marka, küresel hava kargo pazarındaki konumunu güçlendirdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVA KARGO TAŞIYICISI OLDU

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre Turkish Cargo, 2026 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 6,9 pazar payına ulaşarak dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcısı oldu.

Şirketin hem yolcu hem de kargo operasyonlarında elde ettiği büyüme, THY'nin küresel havacılık sektöründeki etkisini artırmaya devam etti.

