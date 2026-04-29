Van'ın Saray ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı iki kardeşten 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ağabeyi hastaneye kaldırılırken, yaşanan facia mahallede büyük panik yarattı.Van'da köpek saldırısı: 5 yaşındaki çocuk öldü
MAHALLEDE KORKU DOLU ANLAR
Olay, Saray ilçesine bağlı Kazım Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede başıboş dolaşan sokak köpekleri iki çocuğa saldırdı. Çevredeki vatandaşlar çocukları kurtarmak için seferber olurken, köpekler müdahaleyle bölgeden uzaklaştırıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
"5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI"
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 5 yaşlarındaki Hamza Özsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanıklarının aktardığına göre küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandığı öğrenildi.
Ağır yaralanan 10 yaşındaki Ayaz Özsoy ise ilk müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
HASTANE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ
Olayın ardından çocukların yakınları Saray Devlet Hastanesi'ne akın etti. Hastane çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
BAŞIBOŞ KÖPEK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE
İlçe merkezinde yaşanan olay, başıboş sokak köpekleri sorununu yeniden gündeme taşıdı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.