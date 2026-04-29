Van’da başıboş köpek saldırısı can aldı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ağabeyi hastaneye kaldırıldı

Van’ın Saray ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı iki kardeşten 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ağabeyi tedavi altına alınırken, yaşanan facia başıboş sokak köpekleri tartışmasını yeniden alevlendirdi.

  • Van'ın Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti.
  • Saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki ağabeyi Ayaz Özsoy, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpekler bölgeden uzaklaştırıldı ve olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Olayın ardından çocukların yakınları Saray Devlet Hastanesi'ne akın etti ve jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da köpek saldırısı: 5 yaşındaki çocuk öldü

MAHALLEDE KORKU DOLU ANLAR

Olay, Saray ilçesine bağlı Kazım Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede başıboş dolaşan sokak köpekleri iki çocuğa saldırdı. Çevredeki vatandaşlar çocukları kurtarmak için seferber olurken, köpekler müdahaleyle bölgeden uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI"

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 5 yaşlarındaki Hamza Özsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanıklarının aktardığına göre küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandığı öğrenildi.

Ağır yaralanan 10 yaşındaki Ayaz Özsoy ise ilk müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olayın ardından çocukların yakınları Saray Devlet Hastanesi'ne akın etti. Hastane çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

BAŞIBOŞ KÖPEK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

İlçe merkezinde yaşanan olay, başıboş sokak köpekleri sorununu yeniden gündeme taşıdı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

