

Çift Kişilik Dünya Kupası Maç Seyahati Asil Talihlisi:

Ad Soyad Şehir Statü Mehmet Altınsoy Trabzon Asil Talihli



Çift Kişilik Dünya Kupası Maç Seyahati Yedek Talihlileri:

Sıra Ad Soyad Şehir Statü 1 Oğuzhan Topcu İzmir Yedek Talihli 2 Arda Anlı Eskişehir Yedek Talihli 3 Talha Tahsin Kaya Kocaeli Yedek Talihli

ÇEKİLİŞ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 16.03.2026 tarihli E-24951361-255.01.02-87604 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 24.04.2026 tarihinde yapılan çekilişe 8.227 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 15.05.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 30.05.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır.

Postada meydana gelen gecikmelerden Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son teslim tarihi 5.07.2026'tir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.