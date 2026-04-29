Ekip başlangıçta daha büyük bir ayakkabı üretmeyi hedeflediklerini ancak mevcut imkanlarla 222 numarada kaldıklarını ifade etti.

Çetinkaya, ayakkabının gerçekten giyilebilir nitelikte olduğunu ve üretimde kullanılan derilerin Gerede'deki fabrikalar tarafından hediye edildiğini belirtti.

Ayakkabı strafor ve alçı ile kalıp oluşturularak 7 parça deriyle kesildi ve kösele taban kullanılarak tam kalıp ölçülerine uygun şekilde üretildi.

Türkiye'de ayakkabı üretiminde sıra dışı bir çalışma gerçekleştirildi. Almanya'daki dev bir çizmeden ilham alınarak Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan 222 numara ayakkabı, öğrencilerin yaratıcı yaklaşımı ve el işçiliğiyle ortaya çıktı. Tam kalıp ölçülerine uygun şekilde tasarlanan bu dev ayakkabı, "gerçekten giyilebilir" olmasıyla dikkat çekiyor.

BOLU'DA REKOR NİTELİĞİNDE AYAKKABI: 222 NUMARA

İLHAM KAYNAĞI ALMANYA'DAKİ DEV ÇİZME

Gerede Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı Bölümü Teknikeri Ahmet Çetinkaya ve öğrencileri, projeye Almanya'daki bir firmanın bahçesinde gördükleri dev çizmeden esinlenerek başladı. Deri üretimiyle öne çıkan ilçede gerçekleştirilen bu çalışma, hem teknik hem de yaratıcı açıdan ilgi topladı.