Türkiye'de ayakkabı üretiminde sıra dışı bir çalışma gerçekleştirildi. Almanya'daki dev bir çizmeden ilham alınarak Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan 222 numara ayakkabı, öğrencilerin yaratıcı yaklaşımı ve el işçiliğiyle ortaya çıktı. Tam kalıp ölçülerine uygun şekilde tasarlanan bu dev ayakkabı, "gerçekten giyilebilir" olmasıyla dikkat çekiyor.
BOLU'DA REKOR NİTELİĞİNDE AYAKKABI: 222 NUMARA
Bolu'nun Gerede ilçesinde dikkat çekici bir projeye imza atıldı. Meslek yüksekokulu öğrencileri ve bir teknikerin ortak çalışmasıyla, tam kalıp ölçülerine uygun şekilde üretilen 222 numara ayakkabı, Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış en büyük giyilebilir ayakkabı olarak öne çıktı.
İLHAM KAYNAĞI ALMANYA'DAKİ DEV ÇİZME
Gerede Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı Bölümü Teknikeri Ahmet Çetinkaya ve öğrencileri, projeye Almanya'daki bir firmanın bahçesinde gördükleri dev çizmeden esinlenerek başladı. Deri üretimiyle öne çıkan ilçede gerçekleştirilen bu çalışma, hem teknik hem de yaratıcı açıdan ilgi topladı.
ÖZENLİ ÜRETİM SÜRECİ
Projenin yapım aşamasını anlatan Çetinkaya, çalışmanın öğrencilerden Zekeriya Atmaca öncülüğünde başladığını ve diğer öğrencilerin de sürece katkı sunduğunu belirtti.
Ayakkabının üretiminde önce strafor kullanılarak iç kalıp oluşturuldu, ardından alçı ile sertleştirilerek kullanılabilir bir form elde edildi. Daha sonra model çıkarıldı ve 7 parça deriyle kesim işlemi yapıldı. Taban kısmında ise kösele tercih edildi. Ortaya çıkan ayakkabı, 222 numara ölçüsüyle birebir kalıp oranlarına sahip.
"GERÇEKTEN GİYİLEBİLİR"
Çetinkaya, yapılan ayakkabının yalnızca görsel bir çalışma olmadığını vurgulayarak, "Eğer ayağı 222 numara olan biri olsaydı, bu ayakkabıyı rahatlıkla giyebilirdi" dedi. Projede kullanılan derilerin de Gerede'deki fabrikalar tarafından hediye edildiği ifade edildi.
HEDEF DAHA DA BÜYÜĞÜYDÜ
Ekip aslında daha büyük bir ayakkabı üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Ancak mevcut imkanlar doğrultusunda 222 numarada kaldıklarını dile getiren Çetinkaya, ileride daha büyük projelere imza atmayı planladıklarını söyledi.