Türkiye’de rekor kırıldı: Tam 222 numara ayakkabı üretildi

Bolu’nun Gerede ilçesinde meslek yüksekokulu öğrencileri ve eğitmenlerinin ortak çalışmasıyla dikkat çeken bir rekora imza atıldı. Tam 222 numara olarak üretilen ayakkabı, Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış en büyük giyilebilir ayakkabı olma özelliği taşıyor. Teknik detayları ve üretim süreciyle öne çıkan proje, hem eğitim hem de tasarım alanında ilgi uyandırdı.

  • Bolu'nun Gerede ilçesinde meslek yüksekokulu öğrencileri ve teknikeri tarafından 222 numara ayakkabı üretildi.
  • Gerede Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı Bölümü Teknikeri Ahmet Çetinkaya ve öğrencileri, Almanya'daki bir firmaya ait dev çizmeden esinlenerek projeyi başlattı.
  • Ayakkabı strafor ve alçı ile kalıp oluşturularak 7 parça deriyle kesildi ve kösele taban kullanılarak tam kalıp ölçülerine uygun şekilde üretildi.
  • Çetinkaya, ayakkabının gerçekten giyilebilir nitelikte olduğunu ve üretimde kullanılan derilerin Gerede'deki fabrikalar tarafından hediye edildiğini belirtti.
  • Ekip başlangıçta daha büyük bir ayakkabı üretmeyi hedeflediklerini ancak mevcut imkanlarla 222 numarada kaldıklarını ifade etti.

Türkiye'de ayakkabı üretiminde sıra dışı bir çalışma gerçekleştirildi. Almanya'daki dev bir çizmeden ilham alınarak Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan 222 numara ayakkabı, öğrencilerin yaratıcı yaklaşımı ve el işçiliğiyle ortaya çıktı. Tam kalıp ölçülerine uygun şekilde tasarlanan bu dev ayakkabı, "gerçekten giyilebilir" olmasıyla dikkat çekiyor.

BOLU'DA REKOR NİTELİĞİNDE AYAKKABI: 222 NUMARA

Bolu'nun Gerede ilçesinde dikkat çekici bir projeye imza atıldı. Meslek yüksekokulu öğrencileri ve bir teknikerin ortak çalışmasıyla, tam kalıp ölçülerine uygun şekilde üretilen 222 numara ayakkabı, Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış en büyük giyilebilir ayakkabı olarak öne çıktı.

İLHAM KAYNAĞI ALMANYA'DAKİ DEV ÇİZME

Gerede Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı Bölümü Teknikeri Ahmet Çetinkaya ve öğrencileri, projeye Almanya'daki bir firmanın bahçesinde gördükleri dev çizmeden esinlenerek başladı. Deri üretimiyle öne çıkan ilçede gerçekleştirilen bu çalışma, hem teknik hem de yaratıcı açıdan ilgi topladı.

ÖZENLİ ÜRETİM SÜRECİ

Projenin yapım aşamasını anlatan Çetinkaya, çalışmanın öğrencilerden Zekeriya Atmaca öncülüğünde başladığını ve diğer öğrencilerin de sürece katkı sunduğunu belirtti.

Ayakkabının üretiminde önce strafor kullanılarak iç kalıp oluşturuldu, ardından alçı ile sertleştirilerek kullanılabilir bir form elde edildi. Daha sonra model çıkarıldı ve 7 parça deriyle kesim işlemi yapıldı. Taban kısmında ise kösele tercih edildi. Ortaya çıkan ayakkabı, 222 numara ölçüsüyle birebir kalıp oranlarına sahip.

"GERÇEKTEN GİYİLEBİLİR"

Çetinkaya, yapılan ayakkabının yalnızca görsel bir çalışma olmadığını vurgulayarak, "Eğer ayağı 222 numara olan biri olsaydı, bu ayakkabıyı rahatlıkla giyebilirdi" dedi. Projede kullanılan derilerin de Gerede'deki fabrikalar tarafından hediye edildiği ifade edildi.

HEDEF DAHA DA BÜYÜĞÜYDÜ

Ekip aslında daha büyük bir ayakkabı üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Ancak mevcut imkanlar doğrultusunda 222 numarada kaldıklarını dile getiren Çetinkaya, ileride daha büyük projelere imza atmayı planladıklarını söyledi.

