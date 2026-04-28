Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yerli aşı üretim kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamalarının ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilerek tüm illerde kullanıma sunulduğunu duyurdu. Açıklamada, "Sistematik aşılama programları sayesinde birçok hastalık kontrol altına alınmaktadır. Özellikle çocuklar, gebeler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerin hekim önerisi doğrultusunda aşılarını yaptırmaları büyük önem taşımaktadır" denildi.

13 HASTALIĞA KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Aşılama programı kapsamında difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomiyelit (çocuk felci), hepatit A-B, suçiçeği, hemofilus influenza Tip b (menenjit ve zatürreye yol açabilen Hib bakterisi enfeksiyonu) ve invaziv pnömokok hastalıklar (zatürre, menenjit ve kana yayılan enfeksiyonlar) olmak üzere toplam 13 hastalığa karşı aşı yapılıyor.



HEPATİT A NEDİR?

Hepatit A, akut bir karaciğer enfeksiyonudur. Yorgunluk, bulantı, ateşle seyreden hastalıktan korunmada en etkili yöntem aşılanmadır.