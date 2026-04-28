TOKİ adıyla yeni dolandırıcılık tuzağı: Sahte kura listesi ve SMS oyununa dikkat!

TOKİ hayali kuran binlerce vatandaşı hedef alan dolandırıcılar, sahte kura listeleri, resmi kurumları taklit eden internet siteleri ve “ödeme yapın” içerikli SMS’lerle yeni bir tuzak kurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin açıklamasına göre bazı şahısların “dosya masrafı”, “başvuru bedeli” ve “peşinat” adı altında vatandaşlardan para talep ettiği ortaya çıktı. Yetkililer, kura sonuçlarının yalnızca e-Devlet ve toki.gov.tr üzerinden açıklanacağını vurgulayarak sosyal medyada yayılan “asıl-yedek liste” paylaşımlarının tamamen sahte olduğuna dikkat çekti.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TOKİ kura süreçlerini fırsat bilen dolandırıcıların sahte internet siteleri ve SMS'lerle vatandaşlardan para talep ettiğini duyurdu.
  • Dolandırıcılar resmi kurumların kimliğini taklit eden siteler oluşturarak dosya masrafı, başvuru bedeli ve peşinat adı altında ödeme talep ediyor.
  • TOKİ kura sonuçları yalnızca e-Devlet sistemi ve toki.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor, TOKİ vatandaşlardan şahsi hesaplara para transferi talep etmiyor.
  • Sosyal medyada paylaşılan asıl ve yedek isim listelerinin tamamı sahte olup resmi makamların açıklamaları dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerekiyor.
  • Şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın emniyet birimine başvurması isteniyor.

Dar gelirli vatandaşların umutla takip ettiği TOKİ projeleri bu kez dolandırıcıların hedefi oldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kura süreçleri devam eden projeleri fırsata çevirmek isteyen kişilerin sahte internet siteleri, uydurma isim listeleri ve yanıltıcı SMS'lerle vatandaşları kandırmaya çalıştığını duyurdu. Özellikle "dosya masrafı", "başvuru bedeli" ve "peşinat" adı altında para talep edildiği belirtildi.

SAHTE TOKİ SİTELERİYLE TUZAK KURDULAR

DMM'den yapılan açıklamada, bazı şahısların resmi kurumların kurumsal kimliğini taklit eden internet siteleri oluşturduğu, vatandaşlara SMS göndererek sahte ödeme ekranlarına yönlendirdiği ifade edildi. Kura sonuçlarının manipüle edilerek "asıl kazanan listesi" ya da "yedek liste" adı altında sosyal medyada paylaşıldığı da kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenmesi gerektiğinin altını çizdi.

KURA SONUÇLARI SADECE RESMİ KANALLARDA

Açıklamada, kura sonuçlarının yalnızca e-Devlet sistemi ve TOKİ'nin resmi internet sitesi olan toki.gov.tr üzerinden sorgulanabileceği belirtildi.

TOKİ'nin vatandaşlardan SMS, telefon ya da sosyal medya üzerinden hiçbir şekilde şahsi hesaplara para transferi talep etmediği vurgulandı.

"ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYIN" MESAJLARINA DİKKAT

Yetkililer, "Kura sonucunuz çıktı", "Ödeme yapmak için tıklayın" gibi ifadeler içeren şüpheli mesajlara karşı vatandaşları uyardı. Resmi kurumları taklit eden internet sitelerine kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Tüm ödeme ve sözleşme işlemlerinin yalnızca duyurulan yetkili kamu bankaları üzerinden ve şahsen gerçekleştirildiği bildirildi.

SOSYAL MEDYADAKİ LİSTELERİN TAMAMI SAHTE

DMM açıklamasında, sosyal medya platformlarında yayılan "asıl/yedek isim listeleri"nin gerçeği yansıtmadığı da özellikle belirtildi. Resmi makamların açıklamaları dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmaması çağrısında bulunuldu.

Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın emniyet birimine başvurmasının önem taşıdığı ifade edildi.

