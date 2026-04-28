Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TOKİ kura süreçlerini fırsat bilen dolandırıcıların sahte internet siteleri ve SMS'lerle vatandaşlardan para talep ettiğini duyurdu.

Dolandırıcılar resmi kurumların kimliğini taklit eden siteler oluşturarak dosya masrafı, başvuru bedeli ve peşinat adı altında ödeme talep ediyor.

TOKİ kura sonuçları yalnızca e-Devlet sistemi ve toki.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor, TOKİ vatandaşlardan şahsi hesaplara para transferi talep etmiyor.

Sosyal medyada paylaşılan asıl ve yedek isim listelerinin tamamı sahte olup resmi makamların açıklamaları dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerekiyor.

Şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın emniyet birimine başvurması isteniyor.

Dar gelirli vatandaşların umutla takip ettiği TOKİ projeleri bu kez dolandırıcıların hedefi oldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kura süreçleri devam eden projeleri fırsata çevirmek isteyen kişilerin sahte internet siteleri, uydurma isim listeleri ve yanıltıcı SMS'lerle vatandaşları kandırmaya çalıştığını duyurdu. Özellikle "dosya masrafı", "başvuru bedeli" ve "peşinat" adı altında para talep edildiği belirtildi.

SAHTE TOKİ SİTELERİYLE TUZAK KURDULAR DMM'den yapılan açıklamada, bazı şahısların resmi kurumların kurumsal kimliğini taklit eden internet siteleri oluşturduğu, vatandaşlara SMS göndererek sahte ödeme ekranlarına yönlendirdiği ifade edildi. Kura sonuçlarının manipüle edilerek "asıl kazanan listesi" ya da "yedek liste" adı altında sosyal medyada paylaşıldığı da kaydedildi. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenmesi gerektiğinin altını çizdi.