Titreşen borular ve havalandırma sistemleri infrasound üretebiliyor.

18.9 HZ TEORİSİ: HAYALET Mİ, TİTREŞİM Mİ?



Mühendis Vic Tandy, 18.9 Hz frekansındaki infrasound'un bu tür deneyimlere yol açabileceğini öne sürdü. Bir laboratuvarda yaşadığı ürkütücü deneyimi, yeni kurulan bir fanın yarattığı titreşimlerle ilişkilendirdi.

Fan kapatıldığında bu hislerin ortadan kalkması, bu ihtimali güçlendirdi. Ancak bu etkinin neden herkeste aynı şekilde görülmediği netleşmedi.

DENEY SONUÇLARI: İNSANLAR FARK ETMEDEN ETKİLENİYOR



Son çalışmada 36 kişi kontrollü bir ortamda test edildi. Katılımcıların bir kısmı gizli şekilde infrasound'a maruz bırakıldı.

Elde edilen sonuçlar şöyle:

Katılımcılar daha huzursuz hissetti

Kortizol seviyeleri yükseldi

Hiçbiri infrasound'u fark edemedi



Bu durum, insanların bilinçli olarak duymasa bile fiziksel tepki verdiğini ortaya koydu.