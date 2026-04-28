"Perili" olduğu iddia edilen mekanlarda hissedilen tuhaf duyguların ardında doğaüstü değil, bilimsel bir neden olabilir. Frontiers in Behavioral Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırma, düşük frekanslı seslerin bu deneyimlerde etkili olabileceğini ortaya koydu.
20 Hz'in altındaki bu sesler, yani infrasound, insan kulağı tarafından duyulamıyor. Ancak araştırmaya göre vücut bu seslere tepki veriyor ve stres seviyesini artırıyor.
İNFRASOUND İNSAN VÜCUDUNU NASIL ETKİLİYOR?
Araştırmada, infrasound'a maruz kalan bireylerin tükürüklerinde kortizol seviyesinin yükseldiği tespit edildi. Katılımcılar aynı zamanda daha huzursuz ve gergin hissettiklerini belirtti.
Bu sesler çoğu zaman fark edilmeden oluşuyor. Titreşen borular, havalandırma sistemleri, trafik uğultusu ve rüzgar türbinleri bu frekansın başlıca kaynakları arasında yer alıyor.
"PERİLİ" DENEYİMLERİN ARKASINDA ÇEVRESEL FAKTÖRLER VAR
Bilim insanları, uzun süredir paranormal deneyimlere bilimsel açıklamalar getirmeye çalışıyor. 2003 yılında yapılan bir çalışmada katılımcılar, "perili" olarak bilinen mekanlarda daha fazla olağandışı deneyim yaşadıklarını bildirdi.
Aynı alanlarda yapılan ölçümlerde manyetik alan değişimleri, nem farkları ve ışık seviyelerinde dalgalanmalar tespit edildi. Bu bulgular, yaşanan hislerin doğaüstü değil çevresel etkilerle bağlantılı olabileceğini gösterdi.
SOĞUKLUK VE İZLENME HİSSİ NEREDEN GELİYOR?
Bir başka araştırmada katılımcıların yüzde 70'i aniden üşüme, dokunuluyormuş hissi ya da ayak sesi duyma gibi deneyimler yaşadığını aktardı.
Bu deneyimlerin yoğunlaştığı bölgelerde nem oranının daha düşük olduğu belirlendi. Uzmanlara göre bu durum, hissedilenlerin gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak kaynağın büyük ölçüde fiziksel ve psikolojik etkenler olduğu düşünülüyor.
18.9 HZ TEORİSİ: HAYALET Mİ, TİTREŞİM Mİ?
Mühendis Vic Tandy, 18.9 Hz frekansındaki infrasound'un bu tür deneyimlere yol açabileceğini öne sürdü. Bir laboratuvarda yaşadığı ürkütücü deneyimi, yeni kurulan bir fanın yarattığı titreşimlerle ilişkilendirdi.
Fan kapatıldığında bu hislerin ortadan kalkması, bu ihtimali güçlendirdi. Ancak bu etkinin neden herkeste aynı şekilde görülmediği netleşmedi.
DENEY SONUÇLARI: İNSANLAR FARK ETMEDEN ETKİLENİYOR
Son çalışmada 36 kişi kontrollü bir ortamda test edildi. Katılımcıların bir kısmı gizli şekilde infrasound'a maruz bırakıldı.
Elde edilen sonuçlar şöyle:
Bu durum, insanların bilinçli olarak duymasa bile fiziksel tepki verdiğini ortaya koydu.
TEK BAŞINA AÇIKLAMIYOR AMA ETKİLİ BİR FAKTÖR
Araştırmacılar, infrasound'un tüm paranormal deneyimleri açıklamadığını vurguluyor. Ancak özellikle eski yapılarda bulunan düşük frekanslı titreşimlerin, "bir şey var" hissini güçlendirebileceği belirtiliyor.
Uzmanlara göre beklenti de önemli bir faktör. Bir yerin "perili" olduğuna inanmak, yaşanan deneyimleri daha yoğun hale getirebiliyor.
BİLİMSEL GERÇEKLİK: ZİHİN VE ÇEVRE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR
Araştırma, insan beyninin çevresel faktörlere karşı oldukça hassas olduğunu gösteriyor. "Perili" olduğu düşünülen mekanlarda yaşanan birçok deneyim, doğaüstü değil fiziksel ve psikolojik etkenlerin birleşimi olabilir.
Bilim insanlarına göre önemli olan, bu tür deneyimlerin arkasındaki gerçek nedenleri doğru analiz edebilmek.