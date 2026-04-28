CANLI YAYIN
Geri

Perili evlerin gizemi çözüldü: Hayaletlerin sırrı 18.9 Hz frekansında mı gizli?

"18.9 Hz" frekansı hayaletlerin sırrı mı? Bilim dünyası, eski yapılardaki titreşen borular ve havalandırma sistemlerinin yarattığı infrasound etkisinin insan zihnini nasıl yanılttığını tartışıyor. Son yapılan deneyler, bilinçli olarak duyulmasa bile düşük frekanslı seslere maruz kalan bireylerin kaygı düzeylerinin arttığını ve "bir şey var" hissine kapıldığını kanıtladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Frontiers in Behavioral Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırma, 20 Hz altındaki infrasound adı verilen düşük frekanslı seslerin perili mekanlarda hissedilen tuhaf duyguların nedeni olabileceğini ortaya koydu.
  • 36 kişi üzerinde yapılan deneyde infrasound'a maruz kalan katılımcıların tükürüklerinde kortizol seviyesi yükseldi ve daha huzursuz hissettiler.
  • Titreşen borular, havalandırma sistemleri, trafik uğultusu ve rüzgar türbinleri bu frekansın başlıca kaynakları arasında yer alıyor.
  • Mühendis Vic Tandy, 18.9 Hz frekansındaki infrasound'un laboratuvarda yaşadığı ürkütücü deneyime yol açtığını ve fan kapatıldığında bu hislerin ortadan kalktığını tespit etti.
  • 2003 yılında yapılan çalışmada perili mekanlarda manyetik alan değişimleri, nem farkları ve ışık seviyelerinde dalgalanmalar tespit edildi.

"Perili" olduğu iddia edilen mekanlarda hissedilen tuhaf duyguların ardında doğaüstü değil, bilimsel bir neden olabilir. Frontiers in Behavioral Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırma, düşük frekanslı seslerin bu deneyimlerde etkili olabileceğini ortaya koydu.

20 Hz'in altındaki bu sesler, yani infrasound, insan kulağı tarafından duyulamıyor. Ancak araştırmaya göre vücut bu seslere tepki veriyor ve stres seviyesini artırıyor.

İnfrasound, insan kulağının duyamadığı ancak vücudun algıladığı bir frekans aralığında yer alıyor. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv ve New York Post'a aittir)

İNFRASOUND İNSAN VÜCUDUNU NASIL ETKİLİYOR?

Araştırmada, infrasound'a maruz kalan bireylerin tükürüklerinde kortizol seviyesinin yükseldiği tespit edildi. Katılımcılar aynı zamanda daha huzursuz ve gergin hissettiklerini belirtti.

Bu sesler çoğu zaman fark edilmeden oluşuyor. Titreşen borular, havalandırma sistemleri, trafik uğultusu ve rüzgar türbinleri bu frekansın başlıca kaynakları arasında yer alıyor.

"PERİLİ" DENEYİMLERİN ARKASINDA ÇEVRESEL FAKTÖRLER VAR

Bilim insanları, uzun süredir paranormal deneyimlere bilimsel açıklamalar getirmeye çalışıyor. 2003 yılında yapılan bir çalışmada katılımcılar, "perili" olarak bilinen mekanlarda daha fazla olağandışı deneyim yaşadıklarını bildirdi.

Aynı alanlarda yapılan ölçümlerde manyetik alan değişimleri, nem farkları ve ışık seviyelerinde dalgalanmalar tespit edildi. Bu bulgular, yaşanan hislerin doğaüstü değil çevresel etkilerle bağlantılı olabileceğini gösterdi.

“Perili” olarak bilinen mekanlarda hissedilen duyguların kaynağı çevresel olabilir.

SOĞUKLUK VE İZLENME HİSSİ NEREDEN GELİYOR?

Bir başka araştırmada katılımcıların yüzde 70'i aniden üşüme, dokunuluyormuş hissi ya da ayak sesi duyma gibi deneyimler yaşadığını aktardı.
Bu deneyimlerin yoğunlaştığı bölgelerde nem oranının daha düşük olduğu belirlendi. Uzmanlara göre bu durum, hissedilenlerin gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak kaynağın büyük ölçüde fiziksel ve psikolojik etkenler olduğu düşünülüyor.

Titreşen borular ve havalandırma sistemleri infrasound üretebiliyor.

18.9 HZ TEORİSİ: HAYALET Mİ, TİTREŞİM Mİ?

Mühendis Vic Tandy, 18.9 Hz frekansındaki infrasound'un bu tür deneyimlere yol açabileceğini öne sürdü. Bir laboratuvarda yaşadığı ürkütücü deneyimi, yeni kurulan bir fanın yarattığı titreşimlerle ilişkilendirdi.
Fan kapatıldığında bu hislerin ortadan kalkması, bu ihtimali güçlendirdi. Ancak bu etkinin neden herkeste aynı şekilde görülmediği netleşmedi.

DENEY SONUÇLARI: İNSANLAR FARK ETMEDEN ETKİLENİYOR

Son çalışmada 36 kişi kontrollü bir ortamda test edildi. Katılımcıların bir kısmı gizli şekilde infrasound'a maruz bırakıldı.
Elde edilen sonuçlar şöyle:

  • Katılımcılar daha huzursuz hissetti
  • Kortizol seviyeleri yükseldi
  • Hiçbiri infrasound'u fark edemedi


Bu durum, insanların bilinçli olarak duymasa bile fiziksel tepki verdiğini ortaya koydu.

Katılımcılar, infrasound varken daha hızlı hareket etme eğilimi gösterdi.

TEK BAŞINA AÇIKLAMIYOR AMA ETKİLİ BİR FAKTÖR

Araştırmacılar, infrasound'un tüm paranormal deneyimleri açıklamadığını vurguluyor. Ancak özellikle eski yapılarda bulunan düşük frekanslı titreşimlerin, "bir şey var" hissini güçlendirebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre beklenti de önemli bir faktör. Bir yerin "perili" olduğuna inanmak, yaşanan deneyimleri daha yoğun hale getirebiliyor.

BİLİMSEL GERÇEKLİK: ZİHİN VE ÇEVRE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Araştırma, insan beyninin çevresel faktörlere karşı oldukça hassas olduğunu gösteriyor. "Perili" olduğu düşünülen mekanlarda yaşanan birçok deneyim, doğaüstü değil fiziksel ve psikolojik etkenlerin birleşimi olabilir.

Bilim insanlarına göre önemli olan, bu tür deneyimlerin arkasındaki gerçek nedenleri doğru analiz edebilmek.

Selin Başak Schlosser'in ölümü: Telefonundan "intihar" videosu çıktı
SONRAKİ HABER

Telefonundan "intihar" videosu çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler