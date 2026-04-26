Eskişehir'de 18 yıllık sırrı JASAT çözdü: Tüfek dipçiğindeki DNA ele verdi! 12 gözaltı

2006’da kaybolan Hamdi Karakuş dosyası, JASAT ekiplerince 3 yıl önce yeniden açıldı. Soruşturmada adli emanette bulunan tüfek dipçiğinde Karakuş’a ait DNA izine ulaşıldı. Operasyonla 12 şüpheli gözaltına alındı...

Eskişehir'de 18 yıllık sırrı JASAT çözdü: Tüfek dipçiğindeki DNA ele verdi! 12 gözaltı

Eskişehir Sivrihisar'da 1 çocuk babası Hamdi Karakuş, 1 Nisan 2006 yılında kayboldu. Karakuş'un ailesi, cinayet şüphesiyle jandarmaya ihbarda bulundu. Başlatılan soruşturmalar, Karakuş'un akıbetinin belirlenememesi nedeniyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

Karakuş'un dosyası, Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmada yeniden ele alındı. JASAT bünyesinde kurulan özel ekip, 3 yıl önce dosyayı yeniden açtı.

"ARTIK MEZARI OLSUN"

İncelemede, Karakuş'un kaybolmadan önce husumetli olduğu kişilerle yaşadığı darp olayları irdelendi. 2006'da husumetli kişilerle olan kavga sonucu ele geçirilen ve adli emanette bulunan bir tüfek dipçiğinde kayıp Hamdi Karakuş'un DNA'sına rastlandı. JASAT ekipleri, yeni deliller doğrultusunda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hamdi Karakuş'un kardeşi Semra Dönmez, "Ağabeyim, 2005'te kaçırıldı, dövüldü. Sonra Ankara Mamak tarafında köprü altına atıldı. Kendi imkanlarıyla oradan kurtulup, köye geldi. Husumetli olan insanlar tarafından 1 Nisan 2006'da tekrar kaçırılıyor ve ondan sonra biz haber alamıyoruz. Artık ortaya çıkmasını çok istiyoruz. Bir mezarı olsun istiyoruz" diye konuştu.

