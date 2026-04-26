ATV ekranlarının vazgeçilmezi Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'nın sunduğu son bölüme 1 milyon TL'lik futbol sorusu damga vurdu.

500 BİN TL'LİK O SORU!

Yarışmacının 500 bin TL değerindeki o soruda karşısına, "Hangi İstanbul ilçesinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?" sorusu çıktı. Yarışmacı, 'A: Büyükçekmece' cevabını vererek milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

İŞTE MİLYONLUK SORU!

1 milyon TL'lik o soruda ise yarışmacının karşısına, "Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta "hat trick" yapan ilk futbolcu hangisidir?" sorusu çıktı.



