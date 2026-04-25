Hatay'da çalışma hayatına ilk defa başyalan İbrahim Yaşar (19), geçen yıl şantiyede çalıştığı esnada kaldığı konteynerin alevlere teslim olmasıyla yanarak can verdi. Şüpheli M.K. ve B.S. tutuklandı. ilk duruşma 20 Nisan tarihinde Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Olayın şüphelisi B.S. ve M.K., İbrahim'in telefonla konuştuğu için uyardıkları ve ardından 2 şahsın, akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle konteyneri ateşe verdikleri ortaya çıktı.
İbrahim Yaşar (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)
"KAPIYI KİLİTLEDİLER"
Evladının ilk çalıştığı işinde 4. gün can verdiğini ifade eden acılı baba Vedat Yaşar, "5 litrelik bir bidona benzin doldurmuşlar, ağzına molotof şeklinde bez koyup konteynerin içine atmışlar ve çocukların üzerinde kapıyı da kitlemişler" dedi. Mahkeme, davayı 8 Temmuz'a erteledi.