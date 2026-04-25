Telefonla konuştu diye öldürüldü: Hatay'da korkunç cinayetin kan donduran detayları

İbrahim Yaşar, yatakhane olarak kullandığı konteyner da alevlere teslim olarak yandı.Tutuklanan 2 şüpheli, genci telefonla konuştuğu için uyardıkları ve ardından 2 şahsın, akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle konteyneri ateşe verdikleri ortaya çıktı.

Hatay'da çalışma hayatına ilk defa başyalan İbrahim Yaşar (19), geçen yıl şantiyede çalıştığı esnada kaldığı konteynerin alevlere teslim olmasıyla yanarak can verdi. Şüpheli M.K. ve B.S. tutuklandı. ilk duruşma 20 Nisan tarihinde Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Olayın şüphelisi B.S. ve M.K., İbrahim'in telefonla konuştuğu için uyardıkları ve ardından 2 şahsın, akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle konteyneri ateşe verdikleri ortaya çıktı.

İbrahim Yaşar (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)

"KAPIYI KİLİTLEDİLER"

Evladının ilk çalıştığı işinde 4. gün can verdiğini ifade eden acılı baba Vedat Yaşar, "5 litrelik bir bidona benzin doldurmuşlar, ağzına molotof şeklinde bez koyup konteynerin içine atmışlar ve çocukların üzerinde kapıyı da kitlemişler" dedi. Mahkeme, davayı 8 Temmuz'a erteledi.

Sosyal medya fenomeni “Cin Ali”yi öldüren kızı tutuklandı
SONRAKİ HABER

“Cin Ali”yi öldüren kızı tutuklandı

 Akdeniz'de deprem meydana geldi! Muğla ve çevre illerde hissedildi
ÖNCEKİ HABER

Akdeniz'de deprem meydana geldi!

