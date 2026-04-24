Burdur'da düğün sabahı facia: Genç çift elektrik akımına kapılarak can verdi

Burdur'da dün düğünleri olacak genç çift, evlerinde ölü halde bulundu. Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Kaynak Gazete
Kahreden olay, dün sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde meydana geldi. 24 Nisan'da kınaları olan ve dün düğünleri olacak Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) çifti ikametlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çiftin kına gecesinden görüntüleri ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve DHA2dan alınmıştır.)


ELEKTRiK AKIMI iHTiMALi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin çalışmasının ardından çiftin cenazeleri morga kaldırılırken ölüm nedenlerinin yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi. Evde yapılan incelemede ise çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BİR '"EVET" EKSİLDİ

Düğün sabahı, ölüm sessizliği... O evde artık ne çalan müzikler ne de koşturan adımlar vardı; gelinlik ve damatlık bir odada beklerken, hayallerin yerini açıklaması zor bir boşluk aldı. Saatler önce mutluluk için hazırlanan o ev, bir anda vedanın en ağır haline büründü. Geride kalanlar ise hem yarım kalmış bir düğünün hem de söylenememiş bir "Evet"in ağırlığıyla baş başa kaldı.
