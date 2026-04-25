Akbank Tesla Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: Tesla Y 2025 model otomobil kazananlar belli oldu.



Tesla Model Y 2025 Model Otomobil Kazanan Asil Talihliler:



Sıra Ad Soyad Şehir 1 Muzaffer İşgören İstanbul 2 Fatih Sönmez İstanbul 3 Şerife Nur Özdemir Ankara 4 Selcan Sonğur Gaziantep 5 Şenol Evran Antalya

Tesla Model Y 2025 Model Otomobil Kazanan Yedek Talihliler:



Sıra Ad Soyad Şehir 1 Haşem Ölçer Ağrı 2 Zeynep Çetin İstanbul 3 Necim Rezan Aslan İzmir 4 Kardelen Dalgalı İstanbul 5 Ömer Şahbaz Ankara



KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:





Bu kampanya MPİ'nin 24.12.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-83251 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.04.2026 tarihinde yapılan çekilişe 17.167.553 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 11.05.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 26.05.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 15.06.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.