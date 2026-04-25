Akbank Tesla Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: Tesla Y 2025 model otomobil kazananlar belli oldu

Akbank Tesla Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Tesla Y 2025 model otomobil kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu.

Tesla Model Y 2025 Model Otomobil Kazanan Asil Talihliler:

SıraAd SoyadŞehir
1Muzaffer İşgörenİstanbul
2Fatih Sönmezİstanbul
3Şerife Nur ÖzdemirAnkara
4Selcan SonğurGaziantep
5Şenol EvranAntalya

Tesla Model Y 2025 Model Otomobil Kazanan Yedek Talihliler:

SıraAd SoyadŞehir
1Haşem ÖlçerAğrı
2Zeynep Çetinİstanbul
3Necim Rezan Aslanİzmir
4Kardelen Dalgalıİstanbul
5Ömer ŞahbazAnkara


KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:


Bu kampanya MPİ'nin 24.12.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-83251 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.04.2026 tarihinde yapılan çekilişe 17.167.553 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 11.05.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 26.05.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 15.06.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

