Olay, Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. S.C. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 aylık bebeğini boğazını keserek katletti.

Bebeğini kanlar içinde bırakan anne, cinayetin ardından evden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede talihsiz bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından minik bebeğin cansız bedeni, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp bölümüne gönderildi.

FİRARİ ANNE KOMŞU İLÇEDE YAKALANDI

Cinayet sonrası kaçan anneyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatan emniyet güçleri, bölgedeki tüm giriş çıkışları kontrol altına aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli S.C., Gerede'ye komşu olan Yeniçağa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.