İstanbul Kadıköy'de geçen yıl uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi, çocuklarının mezarını doğum günü olan 23 Nisan'da ziyaret ederek andı.

Ziyarette birçok vatandaş da aileye eşlik ederken bazı vatandaşlar Minguzzi'nin mezarına çiçekler ve balonlar bıraktı, Minguzzi'nin mezarının çevresine Türk bayrakları da asıldı.

Anne Yasemin Minguzzi.

"TEK BAŞIMA KUTLAYACAĞIM"

Anne Yasemin Minguzzi, "Bugün çıkardığımız 'Çiçeğim Mattia Ahmet Minguzzi' kitabının imza günü vardı. Çok güzel geçti. Çok kalabalıktı. Onun buzlukta sakladığım küçük bir Trabzonspor pastası var. Akşam tek bir mumla onu üfleyip doğum gününü tek başıma kutlayacağım" diye konuştu.