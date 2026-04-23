CANLI YAYIN
Geri

Trendyol çekiliş sonucu açıklandı! Lenovo Ideapad kazanan asil ve yedek isim listesi 2026

Trendyol’un düzenlediği Lenovo Ideapad Slim 3 laptop çekiliş sonuçları açıklandı. İşte asil ve yedek listesi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Trendyol kampanya döneminde alışveriş yaparak çekiliş hakkı kazananlar arasından Lenovo Ideapad Slim 3 kazanan isimleri belli oldu.

ASİL TALİHLİ LİSTESİ

Hediye kazanmaya hak kazanan şanslı isimlerin tam listesi şu şekildedir:

SıraAd Soyad / Ticari ÜnvanŞehir
1Bora Bulutİzmir
2Duygu Pulatİstanbul
3Efekan Lutfi ŞahinAnkara
4Hakan Yiğitİstanbul
5Halis İnceKırşehir
6Bahar PaşavatMardin
7Furkan Ali CoşkunTrabzon
8Bülent BaykaraBursa
9Erdeniz Cam Ayna ve Mobilya San. Tic. Ltd. Şti.Bursa
10Kadir Bedirİstanbul
11Gökhan Gidenİstanbul
12Doğukan Deniz BozkurtAnkara
13Melek UygunAntalya
14Yunus Emre ÖzendiBursa
15İsmail Osman Baltacıİstanbul
16Orhan Bozanİstanbul
17Özkan Cangalİzmir
18Gürkan Serhan İçaçanAnkara
19Oğuzhan LebaAydın
20Emirhan UzunBursa

YEDEK TALİHLİ LİSTESİ

Asil talihlilerin haklarını kullanmaması durumunda sırasıyla ödül alacak yedek şanslılar şunlardır:

SıraAd Soyad / Ticari ÜnvanŞehir
1Mrs Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.İstanbul
2Muhammed Yasin Comartİstanbul
3Mustafa AkkayaNiğde
4Bozsan İnş. ve Nakliyat Ltd. Şti.Manisa
5Aybüke KoparanMuğla
6Caktra Dış Ticaret Ltd. Şti.Konya
7Ömer Korkmazİstanbul
8Dicle Yakutİstanbul
9Hola Organizasyon E-Ticaret Ltd. Şti.Aydın
10Kutay YılmazAdana
11Seda ÇetinAntalya
12Baran BaysoyBatman
13Polikromi Sanat Ürünleri Ltd. Şti.İzmir
14Yılmaz Duruİstanbul
15Burçin UsluBursa
16Orhan AkarKocaeli
17Ahmet Kılıçİzmir
18Lokman KatıgözAnkara
19Abdurrahmanoğlu Yapı Market Ltd. Şti.İstanbul
20Mehmet PekerAnkara

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 12.02.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-85935 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.04.2026 tarihinde yapılan çekilişe 11.589 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 9.05.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 24.05.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.06.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir.

Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

Bilal Erdoğan’dan kritik uyarı: Çocuklar kırmızı çizgimizdir
SONRAKİ HABER

Bilal Erdoğan’dan kritik uyarı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler